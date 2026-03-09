Las exmonjas de Belorado empiezan a abandonar el convento ante su inminente desahucio
Las exmonjas de Belorado han comenzado ya a abandonar el convento burgalés y están guardando sus pertenencias en un camión de mudanzas a tres días de que termine el plazo dado por el Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos), este jueves, para que abandonen el convento o, en caso contrario, ser desahuciadas.
Dos de las siete exreligiosas se encuentran en estos momentos vaciando el cenobio, según ha explicado su portavoz, Francisco Canals, que ha llegado esta pasada madrugada a Belorado, mientras las otras cinco ya han salido del convento, si bien en algunos casos van y vienen para ayudar en la mudanza.
Canals ha insistido en que las exmonjas necesitarían más tiempo dado que tienen seleccionados "tres o cuatro" de los inmuebles que a través de su campaña de búsqueda para un nuevo alojamiento les han ofrecido, pero no tienen nada cerrado y quieren estar fuera del convento antes de que llegue la comisión judicial el jueves.
De este modo, la mudanza la están haciendo a casas de familiares y, en lo que respecta a ellas, todo indica que se trasladarán al convento de Orduña (Bizkaia), aunque con la idea de que sea "un puente", un paso intermedio dado que sobre el cenobio también pesa una demanda de desahucio del Arzobispado.
El portavoz ha asegurado que las exmonjas ya no estarán en el convento para cuando la comisión judicial, en cumplimiento a la orden de desahucio, llegue a las 09:30 horas de este jueves 12 de marzo, y serán los abogados de las exreligiosas los que entreguen las llaves del monasterio.
Una de las exreligiosas, sor Paloma, ha asegurado en un vídeo de despedida al que ha tenido que lo que están sufriendo es una "persecución por la fe" pues "por unos inmuebles no se hace tanta persecución", en referencia a las acciones judiciales interpuestas por el Arzobispado de Burgos.
