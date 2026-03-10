La Ertzaintza identificó a los acusados de la agresión homófoba a Ekain Perrino justo después de la paliza en Basauri
Los ertzainas que acudieron al parque de Basauri donde se produjo la agresión homófoba a Ekain Perrino en verano de 2021 identificaron a todo el grupo que supuestamente acababa de propinar una paliza a la víctima al grito de "maricón" y después comprobaron que coincidían con quienes aparecían en las fotos aportadas en la denuncia.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde este lunes un juicio a once personas acusadas de una agresión homófoba al joven (de 23 años de edad en el momento de los hechos) en la madrugada del 6 de junio de 2021 en la citada localidad vizcaína, en una zona del parque Bizkotzalde, donde se encontraban varios grupos de personas.
La víctima explicó al inicio del juicio que mientras le golpeaban le gritaban "eso te pasa por ser un maricón de mierda", y su pareja aseguró que, si no llega a tirarse sobre él para protegerle, "le hubieran matado".
Agentes de la Ertzaintza han testificado este martes que localizaron e identificaron a los encausados cuando huían del lugar de los hechos con un altavoz grande y una guitarra, y que ya en comisaría comprobaron que muchos de ellos tenían antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.
La acusación pide tres años de cárcel para cada uno de los once acusados por un delito de lesiones por motivos de odio y orden de alejamiento por cinco años. También solicita una indemnización de 6000 euros en concepto de daños morales.
La Fiscalía ha pedido para diez de los encausados, que tenían entre 18 y 27 años, una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones agravadas por motivo de odio, y 18 meses para el otro acusado.
La Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde este lunes un juicio a once personas acusadas de agredir a Perrino en la madrugada del 6 de junio de 2021. La víctima ha contado que, además de las lesiones físicas del momento, aún sufre lesiones psíquicas y recibe tratamiento psiquiátrico.