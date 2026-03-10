AGRESIÓN HOMÓFOBA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza identificó a los acusados de la agresión homófoba a Ekain Perrino justo después de la paliza en Basauri

En el segundo día de juicio, han testificado los agentes de la Ertzaintza que localizaron e identificaron a los encausados cuando huían del lugar de los hechos el 6 de junio de 2021.
BILBAO, 09/03/2026.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha comenzado este lunes el juicio a once personas acusadas (en la imagen) de una agresión homófoba a un joven en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri (Bizkaia), a quien dejaron inconsciente tras propinarle una brutal paliza por su orientación sexual. EFE/ Miguel Toña
Primer día de juicio, ayer, en la Audiencia de Bizkaia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak Basaurin erasoa gertatu eta gutxira identifikatu zituen Ekain Perrino jipoitzeagatik akusatutako guztiak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los ertzainas que acudieron al parque de Basauri donde se produjo la agresión homófoba a Ekain Perrino en verano de 2021 identificaron a todo el grupo que supuestamente acababa de propinar una paliza a la víctima al grito de "maricón" y después comprobaron que coincidían con quienes aparecían en las fotos aportadas en la denuncia.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde este lunes un juicio a once personas acusadas de una agresión homófoba al joven (de 23 años de edad en el momento de los hechos) en la madrugada del 6 de junio de 2021 en la citada localidad vizcaína, en una zona del parque Bizkotzalde, donde se encontraban varios grupos de personas.

La víctima explicó al inicio del juicio que mientras le golpeaban le gritaban "eso te pasa por ser un maricón de mierda", y su pareja aseguró que, si no llega a tirarse sobre él para protegerle, "le hubieran matado".

Agentes de la Ertzaintza han testificado este martes que localizaron e identificaron a los encausados cuando huían del lugar de los hechos con un altavoz grande y una guitarra, y que ya en comisaría comprobaron que muchos de ellos tenían antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

La acusación pide tres años de cárcel para cada uno de los once acusados por un delito de lesiones por motivos de odio y orden de alejamiento por cinco años. También solicita una indemnización de 6000 euros en concepto de daños morales. 

La Fiscalía ha pedido para diez de los encausados, que tenían entre 18 y 27 años, una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones agravadas por motivo de odio, y 18 meses para el otro acusado

Titulares de Hoy Basauri Homofobia Juicios Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

centro cívico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación de Álava pedirá la expulsión del menor tutelado autor de una agresión homófoba en Vitoria

Se trata de un menor que tutelado desde hace medio año y que ya ha protagonizado agresiones anteriores, no de carácter homófobo. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, cuando las dos víctimas fueron abordadas en la calle por tres chicos que les tiraron al suelo y les propinaron patadas y puñetazos mientras les insultaban por su condición de homosexuales.
Cargar más
Publicidad
X