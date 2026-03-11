El grupo Euskara Denontzat admite que buscaban gente para recurrir las peticiones de euskera en las OPEs
La revista 'Argia' también relaciona al sindicato CC.OO. con el procedimiento, que tenía como objetivo que los juzgados rechazaran las convocatorias públicas aludiendo a la exigencia de conocimientos de euskera. El grupo Euskara Denontzat sería el que pagaba el abogado gratuito y ofrecía asesoramiento a quien estuviera dispuesto a recurrir, aunque no tuviera interés real en el proceso.
Unas horas después de que la revista Argia publicase que una plataforma, Unidas por la igualdad lingüística, buscaba gente para presentarse a convocatorias de empleo público, pese a no tener interés real en el proceso, y así recurrir ante los tribunales la convocatoria aludiendo a los requisitos lingüísticos de euskera, la plataforma Euskara Denontzat ha reconocido que trabajaba junto al citado grupo. De hecho, esta segunda agrupación sería la que costearía el abogado gratuito y ofrecería asesoramiento.
Esta nueva información fue revelada este martes por la noche por la propia revista Argia, que también vincula al sindicato CC.OO. con este proceso. Desde la agrupación Euskara Denontzat, por un euskera sin barreras, reconocen su participación, aunque han desvinculado al sindicato CC.OO. La información de Argia recoge un audio en el que una persona del grupo Hiztunen Berdintasunaren Alde-Unidas por la Igualdad Lingüística cita a Euskara Denontzat.
De hecho, según se recoge en el audio, Euskara Denontzat sería quien costearía un abogado gratuito a la persona que, pese a no tener interés real en presentarse al proceso, recurriría la convocatoria de empleo público, en este caso concreto vinculada a 25 plazas de administrativo en el Ayuntamiento de Errenteria, aludiendo a los requisitos lingüísticos de la misma.
En los audios publicados por Argia, asimismo, se señala que el sindicato CC.OO, “conoce bien lo que estamos haciendo” y aparece de manera repetida Sabin Zubiri Rey, presidente de Euskara Denontzat y persona de referencia de CC.OO. en materia de política lingüística.
Zubiri ha reconocido su participación en el proceso, aunque ha matizado a Argia que su plataforma únicamente ha utilizado este proceder en relación con esta convocatoria de empleo público de Errenteria y ha negado la participación de CC.OO. en el proceso.
“Estamos dispuestos, como en Errenteria, a ayudar a cualquiera que tenga miedo a presentar un recurso, siempre que en la convocatoria se vulnere el decreto de perfiles lingüísticos del Gobierno Vasco”, ha indicado Zubiri en Argia.
