Euskara Denontzat taldeak onartu du jendea bilatzen zutela euskara-eskakizunen aurkako helegiteak aurkez zitzaten

Argia aldizkariak CCOO sindikatua ere lotu du prozedurarekin, helburu zuena epaitegiek atzera botatzea deialdi publikoak, euskarazko eskakizunak gehigizkoak zirela argudiatuz. Euskara Denontzat taldea izango litzateke doako abokatua ordaintzen zuena eta aholkularitza eskaintzen ziona helegitea aurkezteko prest zegoenari.

Kontseiluaren deialdi bat, Pizkunde ekitaldian parte hartzera deituz.
Hiztunen Berdintasunaren Alde-Unidas por la Igualdad Lingüística plataforma ez dago bakarrik hizkuntza-eskakizunen aurkako bere prozeduretan. Argia aldizkariak argitaratu duenez, Euskara Denontzat plataformak eskuz esku lan egiten du haiekin, deialdi publikoen aurkako helegiteak aurkeztuko dituzten herritarrak bilatzeko orduan. Informazio horretan argi geratu denez, gainera, ez zen beharrezkoa herritar horiek benetako interesa edukitzea prozesu publikoetan. Euskara Denontzat taldeak oraintzen omen zuen abokatu-zerbitzua eta aholkularitza eskaintzen omen zion helegitea aurkezteko prest zegoenari.

Informazioa Argia aldizkariak zabaldu zuen astearte gauean, eta CCOO sindikatua ere prozesu honekin lotzen du. Euskara Denontzat, para un euskera sin barreras plataformako kideek parte hartu izana onartu dute, baina ukatu dute CCOO sindikatua horretan nahasturik dagoela. Berez, Argiak zabaldutako informazioak audio bat jasotzen du, eta horretan Hiztunen Berdintasunaren Alde-Unidas por la Igualdad Lingüísticako taldekide batek Euskara Denontzat aipatzen du.

Audioan jasotzen denez, Euskara Denontzat izango litzateke doako abokatu bat ordainduko liokeena prozesura aurkezteko benetako interesik izan gabe deialdia errekurrituko lukeen pertsonari. Kasu honetan, bi taldeek bultzatutako prozedura Errenteriako Udalak zabaldutako deialdi batekin lotuta dago, zeinetan administrari izateko 25 plaza bete nahi ziren.

Argiak argitaratutako audioetan entzun daitekeenez, halaber, adierazten da CCOO sindikatuak “ondo-ondo zekiela” zer egiten ari ziren, eta behin baino gehiagotan aipatzen da Sabin Zubiri Rey, Euskara Denontzat taldearen presidentea eta CCOO sindikatuaren hizkuntza-politikaren arloko erreferentziazko pertsona.

Zubirik prozesuan parte hartu duela onartu du, baina Argiari azaldu dio plataformak jarduteko modu hori Errenteriako enplegu-deialdiarekin soilik erabili duela. Era berean, CCOOk parte hartu izana ukatu du.

“Prest gaude Errenterian egin moduan helegitea jartzeko beldur den edonor laguntzeko, beti ere Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza-eskakizunen dekretua urratzen bada deialdian”, adierazi du Zubirik Argian.

Abokatua doan eta aholkularitza euskara-eskakizunen aurka egiteko, talde antolatu baten bidez
