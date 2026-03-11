El juicio por la agresión homófoba al joven basauritarra Ekain Perrino ha quedado este miércoles visto para sentencia. En la tercera jornada, las once personas acusadas de propinar una paliza a la víctima han negado haber proferido insultos homófobos contra la víctima y haberle agredido por su orientación sexual.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde el pasado lunes un juicio contra once personas acusadas de una agresión homófoba al joven (de 23 años de edad en el momento de los hechos) en la madrugada del 6 de junio de 2021 en la zona del parque Bizkotzalde de Basauri, donde se encontraban varios grupos de personas. Aquel día la víctima recibió puñetazos y patadas en la cabeza incluso cuando ya estaba inconsciente. Según explicó el propio Ekain Perrino al inicio del juicio, mientras le golpeaban le gritaban "esto te pasa por ser un maricón de mierda". Su pareja aseguró que, si no llega a tirarse sobre él para protegerle, "le hubieran matado".

Los acusados han respondido solo a las preguntas de sus defensas y han coincidido en negar que odiaran a las personas homosexuales y que entre todos le hubieran propinado una paliza. Han asegurado respetar a las personas homosexuales y que "cada uno haga con su vida lo que quiera".

Uno de ellos ha declarado que fue Ekain quien le increpó "muy alterado y se enzarzaron en una pelea con algún guantazo". Según su relato, celebraban un cumpleaños en un parque donde centenares de jóvenes hacían botellón, cuando la víctima les pidió "de malas maneras" que cambiaran la música del altavoz y uno de ellos le respondió "muy educadamente" que no lo iban a hacer. El acusado ha relatado que, en ese momento, Ekain le llamó "gitano de mierda", lo que originó una "pelea" con "dos empujones y algún guantazo", pero sin la intervención del resto del grupo.

Sin embargo, dos jóvenes que han sido llamados como testigos han coincidido con la versión de Ekain y han contado que tras corear en grupo entre los acusados varios insultos homófobos, uno de ellos le propinó un fuerte golpe por la espalda que le hizo caer, y ya en el suelo entre todos le patearon incluso después de quedar inconsciente.

La Fiscalía ha considerado los hechos como un delito de lesiones agravado por motivo de odio homófobo y ha pedido que se condene a los once encausados a tres años de prisión, con la aplicación de una atenuante por discapacidad intelectual para uno de ellos.

La acusación particular ha modificado su calificación y ha considerado los hechos como un delito de lesiones en concurso con un delito contra la integridad moral, así como un delito de lesiones agravado con alevosía, al estimar que le atacaron de manera sorpresiva sin que tuviera posibilidad de defenderse ante un grupo numeroso. Además, ha elevado de 10.500 euros a 12.000 euros la petición de indemnización para la víctima, que desde esa agresión "no ha podido hacer vida normal" por las lesiones psicológicas que le causó.

Por su parte, las defensas han pedido la libre absolución de sus patrocinados al estimar que ni cometieron la agresión, ni tienen sentimientos homófobos. "Pertenecen a un grupo minoritario discriminado durante siglos y es evidente que son incapaces de discriminar", ha sostenido uno de ellos. El origen "de la pelea fue una simple pelea en un botellón donde habían bebido alcohol".

