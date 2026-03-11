Epaiaren zain gelditu da Ekain Perrinoren aurkako eraso homofoboaren auzia, akusatuek deklaratu ostean
Asteazken honetan deklaratu dute hamaika akusatuek. Guztiek ukatu dute biktimaren aurkako irain homofoboak egin izana eta haren orientazio sexualagatik eraso egin izana. Batek onartu du biktimarekin borroka izan zuela, baina esan du ez zuela beste inork parte hartu.
Ekain Perrino gazte basauriarraren aurkako eraso homofoboaren auzi-saioa epaiaren zain geratu da asteazken honetan. Hirugarren egunean, biktimari jipoia ematea leporatuta epaitzen ari diren hamaika pertsonak ukatu egin dute biktimaren aurkako irain homofoboak egin izana eta haren sexu-orientazioagatik eraso egin izana.
Joan den astelehenean hasi zen Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Lehen Sekzioan, 2021eko ekainaren 6an Basauriko Bizkotxalde parkearen inguruan izan zen erasoa. Biktimak (23 urteko gaztea garai hartan) ukabilkadak eta ostikadak eman zizkioten buruan, baita konorterik gabe zegoenean ere. Ekain Perrinok berak epaiketaren hasieran azaldu zuenez, kolpatzen zuten bitartean "marikoi zikina" ohikutzen zioten. Bikotekideak emandako testigantzaren arabera, "hil egingo zuketen" babesteko haren gainera bota izan ez balitz.
Akusatuek euren defentsa-abokatuen galderak soilik erantzun dituzte. Guztiek ukatu dute homosexualak gorrotatzen dituztela eta guztien artean jipoia eman izana. Homosexualak errespetatzen dituztela eta "bakoitzak bere bizitza nahi duen bezala bizi dezakeela" adierazi dute.
Horietako batek, ordea, Ekainekin borrokatu izana onartu du. Adierazi duenez, Ekain gerturatu zitzaion "oso aztoratuta", sesio bila. Egin duen kontakizunaren arabera, urtebetetze bat ospatzen ari ziren parke batean, eta hainbat gazte kale-edanean zebiltzan. Haren hitzetan, biktimak "modu txarrean" eskatu zien bozgorailuko musika aldatzeko, eta haietako batek "gizalegez" erantzun zion ez zutela egingo. Epaituaren aburuz, une horretan Ekainek "ijito zikina" ohiukatu omen zien eta horrek "borroka" eragin zuen. Esan du "bi bultzada eta zaplastekoren bat" eman zizkiotela elkarri, baina gainerako taldekideek ez zutela esku hartu.
Hala ere, lekuko gisa deitu dituzten bi gaztek bat egin dute Ekainen bertsioarekin. Kontatu dutenez, akusatuek hainbat irain homofobo egin zituzten eta, ondoren, haietako batek kolpe handi bat eman zion bizkarrean. Lurrera erori zenean ostikoka hasi zitzaizkion, eta hala jarraitu zuten konorterik gabe geratu ondoren ere.
Fiskaltzak gorroto homofoboak eragindako lesio-delitu astundutzat jo du gertakaria, eta auzipetutako hamaika lagunei hiru urteko espetxe-zigorra ezartzea eskatu du, horietako bati adimen-urritasunagatiko aringarri bat aplikatuta.
Akusazio partikularrak aldatu egin du bere kalifikazioa, eta egitateak lesio-delitutzat jo ditu: osotasun moralaren aurkako delitutzat eta lesio-delitutzat, eta azpikeriaz larriagotutako lesio-delitutzat. Izan ere, ezustean eraso ziotela uste du, talde handi baten aurrean defendatzeko aukerarik izan gabe. Horrez gainera, 10.500 eurotik 12.000 eurora igo du biktimarentzako kalte-ordain eskaera, eta eraso horre ondorioz "ezin izan du bizimodu normala egin", eragin zizkion lesio psikologikoengatik.
Bestalde, defentsek bezeroak absobitzea eskatu dute, erasoa egin ez zutela eta sentimendu homofoborik ez dutela iritzita. "Mendeetan zehar diskriminatutako gutxiengo talde batekoak dira, eta argi dago ez direla diskriminatzeko gai", adierazi du abokatuetako batek. "Borroka horren jatorria alkohola edan zuten kale-edan ingurune batean izandako borroka bat izan zen", esan du.
Hiztunen Berdintasunaren Alde: "Gure plataforma ez dago inongo trama, konplot edo konspiraziorekin nahastuta"
Elkarteak defendatu du bere jarduera bakarra Osakidetzako langileen "lan-eskubideen defendatzea" dela, eta ziurtatu du "erkidegoko bigarren hizkuntza" den euskara "beti errespetatzen" dutela.
Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Bilbon, emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzeagatik
Biktimak jarritako salaketaren arabera, San Frantzisko kaleko atari batean sexu-erasoa egiten saiatu zen atxilotua, 42 urteko gizona. Sexu-askatasunaren aurkako delitua leporatuta atxilotu dute.
Euskara Denontzat elkarteak onartu egin du Errenteriako lan-eskaintzaren kontrako helegitea jartzera animatu izana, baina ukatu egin du talde antolaturik dagoela
“Bizpahiru kasutan” laguntza eta defentsa juridikoa eskaini zutela dio Sabin Zubiri Euskara Denontzat elkartearen kideak, eta ikerketarekin “seinalamendu kanpaina” bat bultzatzea leporatu dio Argiari.
Miranda Ebroko sutea krimen matxista dela baieztatu du Marlaskak
Barne ministroak adierazi duenez, sutearen ustezko egilea eta horren bikotekide ohia, Dolores, 58 urtekoa, VioGen sisteman zeuden, baina ez bien arteko harremanagatik. Gizonezkoaren kasuan, 2007an egon zen erregistratua, eta emakumezkoaren kasuan, 2008an. Une honetan, ez zeuden aktibo VioGen sisteman.
Hiru emakume hil dira eta lau lagun zauritu, Miranda Ebron "nahita" eragindako sute batean
Agintariek baiztatu dutenez, bart 22:45 inguruan piztutako sutea "nahita" eragindakoa izan da; egileak poliza-etxean bere burua entregatu du eta atxilotu egin dute. Hildakoak 78, 58 eta 23 urteko hiru emakume dira.
Hizkuntza politikari buruzko "konspirazio teoriak" sortu nahi izatea eta lan eskubideak defendatzen dituztenak "seinalatzea" salatu du Euskadiko CCOOk
Sindikatuak zabaldutako ohar baten arabera, zenbaitek "existitzen ez den oldarraldi judizial" gisa aurkeztu nahi izan dituzte lan eskaintza publikoetako hizkuntza eskakizunen aurka jarritako helegiteak.
Nafarroan sexu eraso bat egitea egotzita atxilotze agindua zuen gizon bat atxilotu dute Kolonbian
Atxilotua Kolonbiako Fiskaltza Nagusiaren esku utzi dute, estraditatu zain.
Atzo arratsaldetik agertu ez den 82 urteko arrantzale baten bila ari dira Mendexa inguruan, lurrean eta itsasoan
Lekeitioko bizilaguna lapak hartzera joan zen atzo arratsaldean eta ez zen etxera itzuli. Gauean bezala, goizetik ere bertan daude erreskate eta larrialdi taldeak.
Euskara Denontzat taldeak onartu du jendea bilatzen zutela euskara-eskakizunen aurkako helegiteak aurkez zitzaten
Argia aldizkariak CCOO sindikatua ere lotu du prozedurarekin, helburu zuena epaitegiek atzera botatzea deialdi publikoak, euskarazko eskakizunak gehigizkoak zirela argudiatuz. Euskara Denontzat taldea izango litzateke doako abokatua ordaintzen zuena eta aholkularitza eskaintzen ziona helegitea aurkezteko prest zegoenari.