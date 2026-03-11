Albiste da
Industria Defendatzeko Taldearen bilera
M11ren urteurrena
Akordioa hezkuntza publikoko jantokietan
ERASO HOMOFOBOA
Epaiaren zain gelditu da Ekain Perrinoren aurkako eraso homofoboaren auzia, akusatuek deklaratu ostean

Asteazken honetan deklaratu dute hamaika akusatuek. Guztiek ukatu dute biktimaren aurkako irain homofoboak egin izana eta haren orientazio sexualagatik eraso egin izana. Batek onartu du biktimarekin borroka izan zuela, baina esan du ez zuela beste inork parte hartu.

BILBAO, 09/03/2026.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha celebrado este miércoles la última sesión del juicio a once personas acusadas (en la imagen) de una agresión homófoba a un joven en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri (Bizkaia), a quien dejaron inconsciente tras propinarle una brutal paliza por su orientación sexual. EFE/ Miguel Toña
Ekain Perrinoren aurkako erasoaren epaiketa egiten den aretoa. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekain Perrino gazte basauriarraren aurkako eraso homofoboaren auzi-saioa epaiaren zain geratu da asteazken honetan. Hirugarren egunean, biktimari jipoia ematea leporatuta epaitzen ari diren hamaika pertsonak ukatu egin dute biktimaren aurkako irain homofoboak egin izana eta haren sexu-orientazioagatik eraso egin izana.

Joan den astelehenean hasi zen Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Lehen Sekzioan, 2021eko ekainaren 6an Basauriko Bizkotxalde parkearen inguruan izan zen erasoa. Biktimak (23 urteko gaztea garai hartan) ukabilkadak eta ostikadak eman zizkioten buruan, baita konorterik gabe zegoenean ere. Ekain Perrinok berak epaiketaren hasieran azaldu zuenez, kolpatzen zuten bitartean "marikoi zikina" ohikutzen zioten. Bikotekideak emandako testigantzaren arabera, "hil egingo zuketen" babesteko haren gainera bota izan ez balitz.

Akusatuek euren defentsa-abokatuen galderak soilik erantzun dituzte. Guztiek ukatu dute homosexualak gorrotatzen dituztela eta guztien artean jipoia eman izana. Homosexualak errespetatzen dituztela eta "bakoitzak bere bizitza nahi duen bezala bizi dezakeela" adierazi dute.  

Horietako batek, ordea, Ekainekin borrokatu izana onartu du. Adierazi duenez, Ekain gerturatu zitzaion "oso aztoratuta", sesio bila. Egin duen kontakizunaren arabera, urtebetetze bat ospatzen ari ziren parke batean, eta hainbat gazte kale-edanean zebiltzan. Haren hitzetan, biktimak "modu txarrean" eskatu zien bozgorailuko musika aldatzeko, eta haietako batek "gizalegez" erantzun zion ez zutela egingo. Epaituaren aburuz, une horretan Ekainek "ijito zikina" ohiukatu omen zien eta horrek "borroka" eragin zuen. Esan du "bi bultzada eta zaplastekoren bat" eman zizkiotela elkarri, baina gainerako taldekideek ez zutela esku hartu.

Hala ere, lekuko gisa deitu dituzten bi gaztek bat egin dute Ekainen bertsioarekin. Kontatu dutenez, akusatuek hainbat irain homofobo egin zituzten eta, ondoren, haietako batek kolpe handi bat eman zion bizkarrean. Lurrera erori zenean ostikoka hasi zitzaizkion, eta hala jarraitu zuten konorterik gabe geratu ondoren ere. 

Fiskaltzak gorroto homofoboak eragindako lesio-delitu astundutzat jo du gertakaria, eta auzipetutako hamaika lagunei hiru urteko espetxe-zigorra ezartzea eskatu du, horietako bati adimen-urritasunagatiko aringarri bat aplikatuta.

Akusazio partikularrak aldatu egin du bere kalifikazioa, eta egitateak lesio-delitutzat jo ditu: osotasun moralaren aurkako delitutzat eta lesio-delitutzat, eta azpikeriaz larriagotutako lesio-delitutzat. Izan ere, ezustean eraso ziotela uste du, talde handi baten aurrean defendatzeko aukerarik izan gabe. Horrez gainera, 10.500 eurotik 12.000 eurora igo du biktimarentzako kalte-ordain eskaera, eta eraso horre ondorioz "ezin izan du bizimodu normala egin", eragin zizkion lesio psikologikoengatik.

Bestalde, defentsek bezeroak absobitzea eskatu dute, erasoa egin ez zutela eta sentimendu homofoborik ez dutela iritzita. "Mendeetan zehar diskriminatutako gutxiengo talde batekoak dira, eta argi dago ez direla diskriminatzeko gai", adierazi du abokatuetako batek. "Borroka horren jatorria alkohola edan zuten kale-edan ingurune batean izandako borroka bat izan zen", esan du.

Ekain Perrinok "marikoi zikina" oihukatzen zioten bitartean kordea galtzeraino jipoitu zuten akusatu guztiak ezagutu ditu
Ertzaintzak Ekain Perrinoren aurkako eraso homofoboaren akusatuak identifikatu zituen, Basaurin jipoia eman eta berehala
