Marlaska confirma que el incendio mortal de Miranda de Ebro es un crimen machista

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este miércoles que el incendio mortal de Miranda de Ebro (Burgos) en el que han fallecido tres mujeres es un crimen machista provocado por la expareja de una de ellas.



El ministro, en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad pirenaica de Benasque (Huesca), ha condenado este crimen, por el que ha sido detenido un hombre de 60 años que anoche fue visto apilando colchones en el bajo del edificio en el que posteriormente se produjo el incendio.



Marlaska ha manifestado que tanto el supuesto autor, que se ha entregado en comisaría, como su expareja, Dolores, de 58 años, habían estado en el sistema VioGen, pero por relaciones con otras personas. En el caso del hombre fue en 2007 y en el de la mujer en 2008, por lo que ambos estaban inactivos.



Además de Dolores, han muerto en el incendio su madre Antonia, de 78 años, y Laura Valentina, una vecina de 24 años.



El ministro ha reiterado que la lucha contra la violencia de género es una "cuestión de Estado" y ha subrayado la disposición del Ejecutivo a poner "todos los medios necesarios" para hacer frente a este tipo de hechos.



"Es necesario reiterar una vez más que esto es una cuestión de la sociedad, una cuestión de Estado donde todos deber estar comprometidos absolutamente", ha resaltado el responsable político, que ha incidido al mismo tiempo en la decisión de Ejecutivo de "hacer frente a cualquier discurso que pueda negar la violencia hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres"

El detenido fue condenado por secuestrar a mujeres



El hombre de 60 años que esta mañana ha sido detenido en por provocar un incendio la pasada noche en un edificio en la localidad en el que han muerto su expareja, la madre de ella y una vecina fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres, según agencias.



En concreto, en 2024 fue condenado a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023.



Y en 2015 fue condenado a seis años en la cárcel por raptar durante catorce horas a una niña de 9 años