Marlaska confirma que el incendio mortal de Miranda de Ebro es un crimen machista
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este miércoles que el incendio mortal de Miranda de Ebro (Burgos) en el que han fallecido tres mujeres es un crimen machista provocado por la expareja de una de ellas.
El ministro, en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad pirenaica de Benasque (Huesca), ha condenado este crimen, por el que ha sido detenido un hombre de 60 años que anoche fue visto apilando colchones en el bajo del edificio en el que posteriormente se produjo el incendio.
Marlaska ha manifestado que tanto el supuesto autor, que se ha entregado en comisaría, como su expareja, Dolores, de 58 años, habían estado en el sistema VioGen, pero por relaciones con otras personas. En el caso del hombre fue en 2007 y en el de la mujer en 2008, por lo que ambos estaban inactivos.
Además de Dolores, han muerto en el incendio su madre Antonia, de 78 años, y Laura Valentina, una vecina de 24 años.
El ministro ha reiterado que la lucha contra la violencia de género es una "cuestión de Estado" y ha subrayado la disposición del Ejecutivo a poner "todos los medios necesarios" para hacer frente a este tipo de hechos.
"Es necesario reiterar una vez más que esto es una cuestión de la sociedad, una cuestión de Estado donde todos deber estar comprometidos absolutamente", ha resaltado el responsable político, que ha incidido al mismo tiempo en la decisión de Ejecutivo de "hacer frente a cualquier discurso que pueda negar la violencia hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres"
El detenido fue condenado por secuestrar a mujeres
El hombre de 60 años que esta mañana ha sido detenido en por provocar un incendio la pasada noche en un edificio en la localidad en el que han muerto su expareja, la madre de ella y una vecina fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres, según agencias.
En concreto, en 2024 fue condenado a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023.
Y en 2015 fue condenado a seis años en la cárcel por raptar durante catorce horas a una niña de 9 años
Te puede interesar
Tres mujeres fallecidas y otras cuatro personas heridas en un incendio "provocado", en Miranda de Ebro
Las autoridades han confirmado que el incendio declarado hacia las 22:45 horas de anoche, fue "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría y ha sido detenida. Las fallecidas son tres mujeres de 78, 58 y 23 años.
CC. OO. Euskadi denuncia "teorías conspirativas" sobre la política lingüística y "señalamiento" de quienes defienden los derechos laborales
El sindicato critica en un comunicado que se presente como una "ofensiva judicial inexistente" el "incumplimiento flagrante" en las OPES de las actuales normas respecto a los perfiles lingüísticos.
Buscan por tierra y mar a un pescador de 82 años desaparecido desde ayer por la tarde en la zona de Mendexa
El vecino de Lekeitio fue ayer por la tarde a recoger lapas y no regresó a su domicilio. Las labores de rescate comenzaron ayer por la tarde y han continuado también de noche y por la mañana.
Detenido en Colombia un hombre reclamado por el juzgado de Tafalla por una agresión sexual en Navarra
El arrestado ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia para su extradición.
El grupo Euskara Denontzat admite que buscaban gente para recurrir las peticiones de euskera en las OPEs
La revista 'Argia' también relaciona al sindicato CC.OO. con el procedimiento, que tenía como objetivo que los juzgados rechazaran las convocatorias públicas aludiendo a la exigencia de conocimientos de euskera. El grupo Euskara Denontzat sería el que pagaba el abogado gratuito y ofrecía asesoramiento a quien estuviera dispuesto a recurrir, aunque no tuviera interés real en el proceso.
Un juzgado de Getxo abre diligencias a trabajadoras de una guardería de Romo por presunto maltrato
La denuncia fue presentada por otra trabajadora de la guardería de Romo, propiedad de la Fundación BBK, por la actitud de algunas empleadas contra los menores. Las familias han sido informadas por la guardería que las trabajadoras investigadas fueron despedidas.
Retenciones kilométricas en la N-1, tras un accidente entre dos vehículos a su paso por Andoain
Las retenciones superan los 7 kilómetros en dirección San Sebastián.
Concentración en Vitoria-Gasteiz para condenar la última agresión homófoba
Detuvieron a tres jóvenes tutelados por la Diputación de Álava por golpear e insultar a dos jóvenes de 16 y 17 años. Los ciudadanos de Vitoria han mostrado su apoyo y solidaridad a las víctimas y rechazado este tipo de actitudes en la ciudad.
Detenido en Vitoria por conducir sin permiso, a 130 km/h, con sus hijos menores en el coche y dar positivo en cocaína
El varón, de 37 años, huyó de la Policía Local desde una gasolinera, circuló varios kilómetros de forma temeraria, perdió el control del vehículo, golpeó varios coches aparcados, e intentó huir de los agentes refugiándose en un portal.