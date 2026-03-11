Tres mujeres fallecidas y otras cuatro personas heridas en un incendio "provocado", en Miranda de Ebro

Tres mujeres han muerto y otras cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se declaró en torno a las 22:45 horas de este martes en un edificio de Miranda de Ebro (Burgos).

Esta mañana se ha sabido que el incendio ha sido "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría y ha sido detenida. Así lo ha comunicado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, en una comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado por el el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, y por la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando.

El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado en su web que a las 22:44 horas recibió varias llamadas alertando de un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en el que al menos dos personas estaban en su interior sin poder salir.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias que enviaron dos unidades de soporte vital avanzados, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudió al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

En el lugar, el personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió a siete personas, dos fallecieron en el lugar y otras cinco fueron trasladas, aunque una de las trasladadas perdió la vida posteriormente en el Hospital.

Las personas trasladadas por Sacyl son una mujer de 30 años que fue evacuada en UVI móvil, un niño de 11 y una niña de 7 que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico, una mujer de 58 años que fue traslada en una ambulancia soporte vital básico y en la mujer de 23 que fue evacuada en UVI móvil, y posteriormente falleció.