Hiru emakume hil dira eta lau lagun zauritu, Miranda Ebron "nahita" eragindako sute batean
Agintariek baiztatu dutenez, bart 22:45 inguruan piztutako sutea "nahita" eragindakoa izan da; egileak komisaldegian bere burua entregatu du eta atxilotu egin dute. Hildakoak 78, 58 eta 23 urteko hiru emakume dira.
Hiru emakume hil eta lau pertsona zauritu dira, horien artean bi adingabe, 7 eta 11 urtekoak, Miranda Ebron (Burgos), etxebizitza-eraikin batean astearte honetako 22:45 aldera piztutako sutean.
Gaur goizean jakin denez, sutea "nahita" piztu zuen beste pertsona batek; polizia-etxean bere burua entregatu du horrek eta atxilotu egin dute. Hala jakinarazi du Pedro de la Fuente Espainiako Gobernuak Burgosen duen ordezkariordeak, Jose Carlos Donoso probintziako komisario buruarekin eta Aitana Hernando Mirandako alkatearekin batera komunikabideen aurrean egindako agerraldian.
Larrialdi-zerbitzuek zehaztu dutenez, 22:44an hainbat dei jaso zituzten, Fuente kaleko 10. zenbakiko eraikin batean sutea zegola ohartarazteko. Eraikin horretan, gutxienez bi pertsona zeuden barruan, irten ezinik.
Espainiako Poliziari eta Udaltzaingoari, suhiltzaileei eta larrialdi zerbitzuei jakinarazita, bizi-euskarriko bi unitate joan ziren lehenik, eta oinarrizko bizi-euskarriko bi anbulantzia eta lehen mailako osasun-talde bat bidali zituzten. Gainera, Errioxako eta Arabako ZIU mugikor bana ere bertaratu ziren.
Gaztela eta Leongo Osasun zerbitzuko (Sacyl) langileek zazpi pertsona artatu zituzten. Horietako bi tokian bertan hil ziren, eta beste bost ospitalera eraman zituzten, baina horietako bat hil egin zen gero ospitalean.
Sacylek zaurituta eramandako pertsonak honakoak dira: 30 urteko emakume bat, ZIU mugikorrean eraman zutena; 11 urteko mutiko bat eta 7 urteko neskato bat, oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzian eraman zituztenak; 58 urteko emakume bat, oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia batean eraman zutena; eta 23 urteko emakume bat, ZIU mugikorrean eraman zutena., Azken hau, zauriak gainditu ezinik, ospitalean hil zen ondoren.
Hizkuntza politikari buruzko "konspirazio teoriak" sortu nahi izatea eta lan eskubideak defendatzen dituztenak "seinalatzea" salatu du CCOO Euskadik
Sindikatuak zabaldutako ohar baten arabera, zenbaitek "existitzen ez den oldarraldi judizial" gisa aurkeztu nahi izan dituzte Lan Eskaintza Publikoetako hizkuntza eskakizunen aurka jarritako helegiteak.
Nafarroan sexu eraso bat egitea egotzita, nazioarteko atxilotze agindua zuen gizon bat atxilotu dute Kolonbian
Atxilotua Kolonbiako Fiskaltza Nagusiaren esku utzi dute, estraditatu zain.
Atzo arratsaldetik agertu ez den 82 urteko arrantzale baten bila ari dira Mendexa inguruan, lurrean eta itsasoan
Lekeitioko bizilaguna lapak hartzera joan zen atzo arratsaldean eta ez zen etxera itzuli. Gauean bezala, goizetik ere bertan daude erreskate eta larrialdi taldeak.
Euskara Denontzat taldeak onartu du jendea bilatzen zutela euskara-eskakizunen aurkako helegiteak aurkez zitzaten
Argia aldizkariak CCOO sindikatua ere lotu du prozedurarekin, helburu zuena epaitegiek atzera botatzea deialdi publikoak, euskarazko eskakizunak gehigizkoak zirela argudiatuz. Euskara Denontzat taldea izango litzateke doako abokatua ordaintzen zuena eta aholkularitza eskaintzen ziona helegitea aurkezteko prest zegoenari.
Getxoko haur-eskola bateko langileak ikertzen ari da Bizkaiko Fiskaltza
Fiskaltzak Romo auzoko haur-eskola baten gaineko eginbideak hasi dituela adierazi du BBK Fundazioak.
Auto-ilara luzeak N-1 errepidean, Andoain parean, bi ibilgailuk izandako istripuaren ondorioz
Ezbeharraren eraginz, zazpi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan.
Elkarretaratzea Gasteizen, igande gaueko eraso homofoboa gaitzesteko
Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden hiru gazte atxilotu dituzte, 16 eta 17 urteko bi gazte jipoitzeagatik eta iraintzeagatik. Gasteiztarrek babesa eta elkartasuna helarazi dizkiete biktimei, eta horrelako jarrerak arbuiatu dituzte.
Donostiako Udala "jai-gune" bat prestatzen ari da Kopako finalaren egunean zaleak bildu ahal izateko
Jon Insausti alkateak aurreratu duenez, "epizentro txuri-urdina" izango dena antolatzeko lanean ari dira, eta hainbat kokaleku aztertzen ari dira, baina erabaki guztiak Realarekin koordinatuta hartuko dira.
Gizon bat atxilotu dute, Gasteizen, 130 km/h-ko abiaduran gidatu eta kokainan positibo emateagatik, seme-alabak autoan zihoazela
37 urteko gizonezkoak gasolindegi batetik ihes egin du, kilometro batzuk ausarkeriaz gidatu, gidabaimenik gabe, ibilgailuaren kontrola galdu eta aparkatutako auto batzuk jo dituen arte. Ondoren, agenteengandik ihes egiten saiatu da, atari batean babestuta.