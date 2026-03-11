Miranda Ebroko sutea krimen matxista dela baieztatu du Marlaskak
Barne ministroak adierazi duenez, sutearen ustezko egilea eta horren bikotekide ohia, Dolores, 58 urtekoa, VioGen sisteman egon ziren, baina beste pertsona batzuekiko harremanengatik. Gizonezkoaren kasuan, 2007an egon zen erregistratua, eta emakumezkoaren kasuan, 2008an. Une honetan, ez zeuden aktibo VioGen-en.
Fernando Grande-Marlaska Espainiko Barne ministroak baieztatu duenez, Miranda Ebron bart hiru emakume hil diren sutea emakume horietako baten bikotekide-ohiak egindako krimen matxista kasua da. Benasquen (Huesca), hedabideei egindako adierazpenetan, krimena salatu du ministroak.
Hilketarekin lotuta 60 urteko gizeonezko bat atxilotu dute; lekuko batzuek gero su hartu zuen eraikinaren behekaldean koltxoiak pilatzen ikusi zuten. Gizona bera joan da polizia-etxera eta bertan atxilotu dute.
Doloresez gain, horren ama Antonia, 78 urtekoa, eta Laura Valentina, 24 urteko bizilaguna hil dira sutean.
Ministroak berretsi duenez, genero indarkeriarek kontako borroka "Estatu kontua" dela, eta Gobernuak gisa honetako gertakarie aurre egiteko "beharrezko diren neurri guztiak" hartzeko prestutasuna agertu du.
"Beharrezkoa da berriro ere errepikatzea hau gizartearen kontua dela, Estatu mailako kontu bat, non guztio egon behar dugu erabat konprometituak", nabarmendu du, eta, aldi berean, azpimarratu du Gobernuak tinko eusten diola "emakumeak emakume izateagatik jasaten duten indarekia uka dezaketen edozein diskurtsori aurre egiteko erabakia".
Atxilotutako emakumeak bahitzeagatik zigortua izan zen
Gaur goizean bikotekide ohia, haren ama eta auzokide bat hil diren herriko eraikin batean sutea eragiteagatik atxilotu duten 60 urteko gizona zigortua izana zen aurretik, emakumeak bahitzeagatik, berri agentzien arabera.
Zehazki, 2024an urtebete eta zazpi hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten, 2023ko azaroan emakume bat Miranda Ebroko etxe okupatu batean atxiki, kateatu eta jipoitzeagatik.
2015ean, sei urteko kartzela-zigorra ezarri zioten, 9 urteko neskato bat hamalau orduz bahitzeagatik.
