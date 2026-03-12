KORRIKA
Esta edición de Korrika contará con "participaciones simbólicas y emocionantes", según la organización

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lekuko hartze sinboliko eta hunkigarriak izango dituela aurtengo Korrikak aurreratu dute antolatzaileek
EITB

Última actualización

La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas". 

Korrika 2026 Bilbao Sociedad

