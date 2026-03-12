La Ertzaintza ha alertado este jueves de la venta de entradas falsas para la final de la Copa del Rey que la Real Sociedad disputará el próximo 18 de abril en Sevilla ante el Atlético de Madrid.

El Departamento Vasco de Seguridad informa en una nota que se han abierto diligencias por un presunto delito de estafa ya que, tras la denuncia interpuesta por un aficionado, "se ha constatado la existencia de entradas falsas".

El denunciante relató que compró unas supuestas entradas a través de un anuncio en una web de compraventa. Este seguidor transfirió al vendedor la cuantía que pedía y recibió unas entradas sin el código QR que llevan los tiques auténticos.

El comprador reclamó al vendedor, pero ya no obtuvo respuesta, por lo que la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.

La Policía autonómica vasca recomienda que las entradas se adquieran únicamente por las vías oficiales para evitar este tipo de timos y que, ante la duda, se contacte con la Real Sociedad o la Real Federación Española de Fútbol.

La Real Sociedad, al igual que el club madrileño, dispondrá de 25 680 entradas para la final de la Copa del Rey, de las cuáles el 85 % serán para sus socios.