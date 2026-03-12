Realak Sevillan jokatuko duen Kopako finalerako sarrera faltsuak saltzen ari direla ohartarazi du Ertzaintzak
Zale batek jarritako salaketa baten bidez, Ertzaintzak izapideak ireki ditu ustezko iruzur-delitu batengatik.
Realak apirilaren 18an Sevillan Atletico Madrilen aurka jokatuko duen Kopako finalerako sarrera faltsuak saldu dituztela jakinarazi du Ertzaintzak ostegun honetan.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi du eginbideak ireki direla ustezko iruzur-delitu batengatik; izan ere, zale batek jarritako salaketaren ondoren, "sarrera faltsuak daudela egiaztatu da”.
Salatzaileak esan du sarrera batzuk erosi zituela salerosketa-webgune bateko iragarki baten bidez. Jarraitzaile horrek eskatutako zenbatekoa transferitu zion saltzaileari, eta txartel ofizialek daramaten QR koderik gabeko sarrera batzuk jaso zituen.
Erosleak saltzaileari erreklamatu zion, baina ez zuen erantzunik jaso. Hori dela eta, Ertzaintzak izapideak ireki ditu ustezko iruzur-delitu batengatik.
Euskal Poliziak gomendatzen du sarrerak bide ofizialetatik soilik erostea, horrelako iruzurrak saihesteko eta, zalantzarik izanez gero, Realarekin zein Espainiako Futbol Federazioarekin harremanetan jartzeko.
Realak, Madrilgo klubak bezala, 25.680 sarrera izango ditu Kopako finalerako; % 85, bazkideentzako.
