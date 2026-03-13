Estafan 3000 euros a un aficionado de la Real por entradas falsas para la final de la Copa del Rey

Un donostiarra residente en Estados Unidos ha denunciado haber perdido 3000 euros tras ser víctima de una estafa al comprar supuestas entradas para la final de la Copa del Rey que disputarán la Real Sociedad y el Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en Sevilla, según ha informado la Guardia Civil.

El instituto armado ha difundido este viernes el caso en redes sociales y ha advertido de la existencia de venta fraudulenta de localidades para este encuentro, una alerta que ya había realizado previamente la Ertzaintza.

Según la denuncia, el afectado adquirió las entradas a una persona que suplantaba la identidad de otra y que alegó una “historia elaborada” para justificar que no podía recibir el pago a través de la plataforma de anuncios en la que ofrecía las localidades, hasta convencer al comprador de realizar una transferencia directa.

Ante este tipo de timos, la Guardia Civil y la Ertzaintza recomiendan comprar las entradas únicamente a través de canales oficiales y, en caso de duda, contactar con la Real Sociedad o con la Real Federación Española de Fútbol.

Para la final, tanto la Real Sociedad como el Atlético de Madrid dispondrán de 25 680 entradas cada uno, de las cuales el 85 % estarán destinadas a sus socios.