Alerta de fraude en entradas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Estafan 3000 euros a un aficionado de la Real por entradas falsas para la final de la Copa del Rey

La Guardia Civil y la Ertzaintza alertan de la venta fraudulenta de localidades para el partido del 18 de abril en Sevilla y pide utilizar solo canales oficiales.
MADRID, 07/03/2026.- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal (c) celebra su gol, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que disputan Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio Metropolitano de Madrid. EFE/Mariscal
Euskaraz irakurri: Realeko zale bati 3000 euroko iruzurra egin diote Errege Kopako finalerako sarrera faltsuengatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un donostiarra residente en Estados Unidos ha denunciado haber perdido 3000 euros tras ser víctima de una estafa al comprar supuestas entradas para la final de la Copa del Rey que disputarán la Real Sociedad y el Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en Sevilla, según ha informado la Guardia Civil.

El instituto armado ha difundido este viernes el caso en redes sociales y ha advertido de la existencia de venta fraudulenta de localidades para este encuentro, una alerta que ya había realizado previamente la Ertzaintza.

Según la denuncia, el afectado adquirió las entradas a una persona que suplantaba la identidad de otra y que alegó una “historia elaborada” para justificar que no podía recibir el pago a través de la plataforma de anuncios en la que ofrecía las localidades, hasta convencer al comprador de realizar una transferencia directa.

Ante este tipo de timos, la Guardia Civil y la Ertzaintza recomiendan comprar las entradas únicamente a través de canales oficiales y, en caso de duda, contactar con la Real Sociedad o con la Real Federación Española de Fútbol.

Para la final, tanto la Real Sociedad como el Atlético de Madrid dispondrán de 25 680 entradas cada uno, de las cuales el 85 % estarán destinadas a sus socios.

Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esta edición de Korrika contará con "participaciones simbólicas y emocionantes", según la organización

La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas". 

Cargar más
Publicidad
X