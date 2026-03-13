Iruzur alerta sarreretan

Realeko zale bati 3.000 euroko iruzurra egin diote, Errege Kopako finalerako sarrera faltsuak erostea saiatu ondoren

Guardia Zibilak eta Ertzaintzak apirilaren 18an Sevillan jokatuko den partidarako sarreren iruzurrezko salmentaren berri eman dute, eta bide ofizialak soilik erabiltzea eskatu dute.

MADRID, 07/03/2026.- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal (c) celebra su gol, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que disputan Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio Metropolitano de Madrid. EFE/Mariscal
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Estatu Batuetan bizi den donostiar batek 3.000 euro galdu dituela salatu du, iruzur baten biktima izan ondoren, Sevillan apirilaren 18an Realak eta Atletico Madrilek jokatuko duten Errege Kopako finalerako ustezko sarrerak erostean, Guardia Zibilak jakitera eman duenez.

Institutu armatuak ostiral honetan zabaldu du kasua sare sozialetan, eta topaketa horretarako eserlekuak iruzurrez saltzen ari direla ohartarazi du; Ertzaintzak aurretik ere egina zuen alerta hori.

Salaketaren arabera, kaltetuak sarrerak erosi zizkion beste pertsona baten identitatea ordezkatzen zuen norbaiti. Saltzaileak “historia landua” kontatu zion ordainketa plataformaren bidez jasotzerik ez zuela justifikatzeko, eta eroslea transferentzia zuzena egitera konbentzitu zuen.

Iruzur mota horren aurrean, Guardia Zibilak eta Ertzaintzak sarrerak kanal ofizialen bidez soilik erostea gomendatu dute, eta, zalantzarik izanez gero, Realarekin edo Espainiako Futboleko Errege Federazioarekin harremanetan jartzea.

Finalerako, Realak eta Atletico Madrilek sarrera kopuru bera izango dute: 25.680 sarrera bakoitzak., eta horietatik % 85 bazkideentzat izango dira.

