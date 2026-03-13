La segunda mujer que denunció al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no ha ratificado la denuncia ante el juzgado, lo que aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas.

Según ha confirmado el letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, esta mujer no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda contra Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, y que se dirime en otro juzgado.

La segunda se interpuso en febrero por una presunta agresión sexual ocurrida el 16 de octubre de 2021, ocho días después de los hechos denunciados por Mouliaá, por la que el exportavoz de Sumar ha sido procesado en otro juzgado que le ha procesado, aunque esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo, la mujer, cuya identidad no ha trascendido públicamente, no ha ratificado la denuncia ante la jueza porque ha sufrido un ataque de pánico, por lo que el caso previsiblemente se archivará.

No obstante, el abogado Alfredo Arrién ha precisado que esto sería "reversible", ya que todo queda "abierto, por si ella cambia de opinión", y se podría solicitar la reapertura de la causa si así fuera.

No han dado más detalles por expreso deseo de la denunciante, que solicitó ser testigo protegida en la causa, sin que se lo concediera el juzgado, han precisado fuentes jurídicas.

Por su parte, la letrada de Errejón, Eva Gimbernat, ha dicho que se trata "de una denuncia que nació anónima y sigue anónima, con credibilidad nula", y que está abocada al archivo al no ser ratificada. "Nunca hemos tenido condición de investigados, solo de denunciados", ha afirmado la abogada, que ha añadido: "Todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material".