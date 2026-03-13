Errejon salatu zuen bigarren emakumeak ez du bere burua berretsi, izu-atake bat jasan ostean
Iñigo Errejon Sumarreko bozeramaile ohia ustezko sexu-erasoagatik salatu zuen bigarren emakumeak ez du berretsi epaitegian jarritako salaketa, eta, ondorioz, epaileak artxibatu egingo du duela aste batzuk hasitako ikerketa.
Alfredo Arrien salatzailearen abokatuak baieztatu duenez, emakume hori ez da salaketa berrestera joan, izu-atake bat izan baitu prozesuak berarentzat izan ditzakeen ondorioetan pentsatuta.
Emakumearen aurkako indarkerian espezializatutako Madrilgo 12. epaitegiak duela gutxi onartu zuen salaketa hori, Elisa Mouliaa aktoreak 2021eko urrian izandako gertakari batzuengatik Errejonen aurka jarritako bigarrena; lehenengo hori beste epaitegi batean ebatzi zen.
Bigarrena otsailean jarri zuten, 2021eko urriaren 16an izandako ustezko sexu-eraso batengatik, Mouliaak salatutako gertakarietatik zortzi egunera. Ondorioz, Sumar taldearen bozeramaile ohia auzipetu egin dute beste epaitegi batean, baina erabaki horren aurkako helegitea jarri dute Madrilgo Probintzia Auzitegian.
Hala ere, emakumeak, bere nortasuna publikoki zabaldu dena, ez du epailearen aurreko salaketa berretsi izu-atake bat jasan duelako, eta, beraz, kasua artxibatu egingo da.
Hala ere, Alfredo Arrien abokatuak zehaztu du hori "itzulgarria" izango litzatekeela, dena "irekita" geratzen delako, "berak iritziz aldatuko balitz", eta hala izatekotan, auzia berriro irekitzea eska litekeela.
Iturri juridikoek ez dute xehetasun gehiagorik eman, salatzaileak hala eskatuta, auzian babestutako lekuko izatea eskatu baitzuen; hala ere, epaileak ukatu egin zuen hori.
Bere aldetik, Eva Gimbernat Errejonen abokatuak nabarmendu du salaketa anonimo horrek ez duela sinesgarritasunik. “Inoiz ez gara ikertuak izan, salatuak baino ez”, esan du abokatuak.
Zure interesekoa izan daiteke
AP-8aren eta AP-1aren arteko lotunea itxiko dute igande gauean Eitzako tunelean mantentze-lanak egiteko
Bilborako noranzkoan, 21:00etatik 05:00etara bitartean egongo da itxita. Bilborako noranzkoan AP-8tik doazenek eta AP-1era sartu nahi duten erabiltzaileek Eibarren atera beharko dira, noranzkoa aldatu, eta handik AP-1era Gasteizko noranzkoan sartzeko adarra erabiltzeko.
Gizon baten gorpua aurkitu dute Bilboko itsasadarrean, Sestao parean
Hilotza uretatik atera eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutura eraman dute, autopsia egin diezaioten. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren nondik norakoak argitzeko eta hildakoa nor den zehazteko.
Realeko zale bati 3.000 euroko iruzurra egin diote, Errege Kopako finalerako sarrerak erosten saiatu denean
Guardia Zibilak eta Ertzaintzak apirilaren 18an Sevillan jokatuko den partidarako sarreren iruzurrezko salmentaren berri eman dute, eta txartelak erosteko bide ofizialak soilik erabiltzeko eskatu dute.
Ikertutako agentea, hiru familia eta Santanderko Udala pertsonatuko dira istripua argitzeko auzian
Istripua ikertzen ari den epaileak diligentzia berriak agindu ditu, eta abisuei erantzuteko protokoloak, bizilagunen kexak eta pasabidearen egoerari buruzko txosten bat eskatu ditu.
Korrikaren hasiera zuzenean Atharratzetik
24. Korrika martxoaren 19an hasiko da Atharratzen. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da 14:30etik aurrera.
"Barkamena" eskatu die La Sallek Patxi Ezkiagaren biktima guztiei
Erakundeak publiko egin duen oharrean biktimek “bizi izandako sufrimendua” aitortu du bai eta, une hartan, gertatutakoa prebenitzen edo detektatzen jakin ez izana” ere. Halaber, “zubiak eraikitzeko, topaketa-bideak bilatzen jarraitzeko, eta eragindako mina aitortzeko bidean aurrera egiteko” borondate argia erakutsi du.
Osakidetzak bere gain hartu ditu anputatutako gorputz zatien kostuak eta kudeaketa
Euskal osasun sistema publikoak instrukzio berri bat onartu du, eta, horren arabera, bere gain hartuko ditu gorpuzki horiek errausteko kostuak eta tramiteak, beti ere pazientearen edo haren senideen baimena izanez gero.
Lekuko-hartze "sinboliko eta hunkigarriak" izango dituela aurtengo Korrikak aurreratu dute antolatzaileek
EITBren Bilboko egoitzan egin dute AEKren aldeko lasterketaren aurkezpen soziala. Gizarteko eragile ugari izan dira bertan. Aurtengo edizioan 3.400 lekuko-hartze baino gehiago izango direla iragarri dute antolatzaileek, inoiz baino gehiago, eta horietako asko "sinbolikoak eta hunkigarriak" izango direla diote.
Protesta jendetsua Eibarren, haurreskoletan plaza nahikorik ez dagoela salatzeko
Dozenaka familiak protesta zaratatsua egin dute ostegun honetan Eibarko Untzaga plazan, herriko haurreskoletan plaza nahikorik ez dagoela salatzeko.