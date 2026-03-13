Indarkeria matxista
Errejon salatu zuen bigarren emakumeak ez du bere burua berretsi, izu-atake bat jasan ostean

Salatzailearen abokatuak uste du kasua artxibatu egingo dela "beharrezko pauso hori" eman ez duelako, baina "aurrera egiten" saiatuko dela ohartarazi du.
(Foto de ARCHIVO) El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogada, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual le toma declaración como investigado, y a la actriz Elisa Mouliaá como denunciante. Los hechos denunciados por Mouliaá fueron en septiembre de 2021. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/1/2025
Iñigo Errejon, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press


Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Errejon Sumarreko bozeramaile ohia ustezko sexu-erasoagatik salatu zuen bigarren emakumeak ez du berretsi epaitegian jarritako salaketa, eta, ondorioz, epaileak artxibatu egingo du duela aste batzuk hasitako ikerketa.

Alfredo Arrien salatzailearen abokatuak baieztatu duenez, emakume hori ez da salaketa berrestera joan, izu-atake bat izan baitu prozesuak berarentzat izan ditzakeen ondorioetan pentsatuta.

Emakumearen aurkako indarkerian espezializatutako Madrilgo 12. epaitegiak duela gutxi onartu zuen salaketa hori, Elisa Mouliaa aktoreak 2021eko urrian izandako gertakari batzuengatik Errejonen aurka jarritako bigarrena; lehenengo hori beste epaitegi batean ebatzi zen.

Bigarrena otsailean jarri zuten, 2021eko urriaren 16an izandako ustezko sexu-eraso batengatik, Mouliaak salatutako gertakarietatik zortzi egunera. Ondorioz, Sumar taldearen bozeramaile ohia auzipetu egin dute beste epaitegi batean, baina erabaki horren aurkako helegitea jarri dute Madrilgo Probintzia Auzitegian.

Hala ere, emakumeak, bere nortasuna publikoki zabaldu dena, ez du epailearen aurreko salaketa berretsi izu-atake bat jasan duelako, eta, beraz, kasua artxibatu egingo da.

Hala ere, Alfredo Arrien abokatuak zehaztu du hori "itzulgarria" izango litzatekeela, dena "irekita" geratzen delako, "berak iritziz aldatuko balitz", eta hala izatekotan, auzia berriro irekitzea eska litekeela.

Iturri juridikoek ez dute xehetasun gehiagorik eman, salatzaileak hala eskatuta, auzian babestutako lekuko izatea eskatu baitzuen; hala ere, epaileak ukatu egin zuen hori.

Bere aldetik, Eva Gimbernat Errejonen abokatuak nabarmendu du salaketa anonimo horrek ez duela sinesgarritasunik. “Inoiz ez gara ikertuak izan, salatuak baino ez”, esan du abokatuak.

Indarkeria matxista Gizartea

