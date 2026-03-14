Manifestación en Bilbao
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Familias del instituto Txurdinaga Behekoa piden al Departamento de Educación que mantenga el bachillerato artístico en el centro

manifestazioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txurdinaga Behekoa institutuko ikasle eta gurasoek batxilergo artistikoa ez kentzeko eskatu diote Hezkuntza Sailari
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EITB

Última actualización

El Departamento que dirige Begoña Pedrosa, por su parte, asegura que se trata de una redistribución en la que la oferta se garantiza en los centros de Ibarrekolanda y Bertendona. Para los manifestantes es un nuevo ataque contra la red de educación pública y exigen al Gobierno Vasco la apertura de un diálogo real y transparente.

  

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