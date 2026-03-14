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Parte hacia el Sáhara la caravana solidaria vasca

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Saharara abiatu da euskal karabana solidarioa
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EITB

Última actualización

Esta mañana ha partido desde Donostia-San Sebastián hacia el Sáhara una caravana solidaria. Se trata de un convoy cargado con 50 toneladas de productos básicos para el pueblo saharaui. La Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática ha querido agradecer a todas las personas que han participado en la recogida.

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