Asesinato machista
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Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en Pedreña, Cantabria

No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Pedreñan (Kantabria) bikotekidea hiltzea egotzita
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Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.

Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.

La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.

No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. 

Violencia machista Cantabria Sociedad

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