Gizon bat atxilotu dute Pedreñan (Kantabria) bikotekidea hiltzea egotzita

Atxilotuak ez zuen biktimak jarritako salaketarik, baina aurrekariak zituen beste emakume batzuekin gertatutako indarkeria kasuengatik.

Agentziak | EITB

Kantabriako Guardia Zibilak 52 urteko gizon bat atxilotu du gaur, igandearekin, Pedreñan, 64 urteko bikotekidea hil duelakoan.

Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez, Guardia Zibilak gizonaren deia jaso zuen atzo, bikotekidea etxean hilda aurkitu zuela esanez.

Gaur bertan autopsia egin diote, eta emakume horren heriotza indarkeriazko gertakaria izan dela ondorioztatu dute. Horregatik, bikotekidea atxilotu du Guardia Zibilak, hilketaren ustezko egilea delakoan.

Atxilotuak ez zuen biktimak jarritako salaketarik, baina aurrekariak zituen beste emakume batzuekin gertatutako indarkeria kasuengatik.

Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak Berdintasun Ministerioari helarazi dio orain arte hilketa matxista horrekin lotuta bildu duen informazio guztia.

Indarkeria matxista Kantabria Gizartea

