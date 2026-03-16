Bilbao implanta la OTA en la zona sur de Zorrotzaurre con 150 plazas reguladas

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha desde este lunes una nueva zona de estacionamiento regulado de OTA en la zona sur de la isla de Zorrotzaurre. En esta primera fase se regulan alrededor de 150 plazas de aparcamiento dentro del ámbito de Ribera de Deusto-Zorrotzaurre.

La medida forma parte de un despliegue progresivo que se ampliará conforme avancen las obras de urbanización del entorno, con la previsión de sumar unas 400 plazas más hasta alcanzar cerca de 550 en total.

El horario de funcionamiento será de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados no habrá servicio y en agosto solo funcionará por la mañana. Las personas residentes podrán solicitar la tarjeta correspondiente, con una tarifa anual de 50 euros, que les permitirá estacionar sin límite de tiempo en el sector habilitado.