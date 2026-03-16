Movilidad urbana
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Bilbao implanta la OTA en la zona sur de Zorrotzaurre con 150 plazas reguladas

El nuevo ámbito residencial permitirá a los vecinos aparcar sin límite de tiempo y prevé alcanzar unas 550 plazas en los próximos años.
Euskaraz irakurri: Bilbok TAO ezarri du Zorrotzaurreko hegoaldean, 150 plaza arauturekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha desde este lunes una nueva zona de estacionamiento regulado de OTA en la zona sur de la isla de Zorrotzaurre. En esta primera fase se regulan alrededor de 150 plazas de aparcamiento dentro del ámbito de Ribera de Deusto-Zorrotzaurre.

La medida forma parte de un despliegue progresivo que se ampliará conforme avancen las obras de urbanización del entorno, con la previsión de sumar unas 400 plazas más hasta alcanzar cerca de 550 en total.

El horario de funcionamiento será de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados no habrá servicio y en agosto solo funcionará por la mañana. Las personas residentes podrán solicitar la tarjeta correspondiente, con una tarifa anual de 50 euros, que les permitirá estacionar sin límite de tiempo en el sector habilitado.

OTA Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los pacientes de Osakidetza pueden ya acceder online a las imágenes de sus pruebas diagnósticas

La Carpeta de Salud de Osakidetza ofrece desde este mes una novedad de calado. En adelante, las y los pacientes tendrán la posibilidad de solicitar de manera online el acceso a las imágenes de sus pruebas diagnósticas, tales como radiografías, resonancias, TACs o mamografías. De esta manera, gracias a esta nueva opción, los pacientes no tendrán la necesidad de desplazarse a un centro de salud u hospital, como hasta ahora. La Carpeta de Salud permitía hasta ahora acceder a estas imágenes a través de la aplicación Irudigiltza, pero la solicitud debía hacerse de manera presencial en un centro sanitario y allí se le entregaba un documento para descargar la imagen en el ordenador o dispositivo móvil. Desde que en marzo de 2025 Osakidetza arrancara el despliegue de Irudigiltza, casi 24.000 personas han solicitado el acceso a la imagen de una prueba diagnóstica Por otro lado, la Carpeta de Salud de Osakidetza ya incluye funcionalidades importantes como la consulta de citas médicas, hojas de tratamiento, o informes y analíticas, entre otras. La Carpeta de Salud recibió el pasado año 8,2 millones de accesos por parte de 592.888 personas distintas, un 16% más que en 2024.

manifestazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Familias del instituto Txurdinaga Behekoa piden al Departamento de Educación que mantenga el bachillerato artístico en el centro

El Departamento que dirige Begoña Pedrosa, por su parte, asegura que se trata de una redistribución en la que la oferta se garantiza en los centros de Ibarrekolanda y Bertendona. Para los manifestantes es un nuevo ataque contra la red de educación pública y exigen al Gobierno Vasco la apertura de un diálogo real y transparente.   
Cargar más
Publicidad
X