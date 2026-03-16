El 79 % de la ciudadanía del Estado español ve "posible" una guerra con armas nucleares en el futuro
El 78,9 % de los españoles cree "posible" que en el futuro haya una guerra en la que se utilicen armas nucleares, y el 41,7 % opina que supondría el fin de la humanidad, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada justo antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El muestreo, a partir de 5015 entrevistas entre el 20 y el 27 de febrero, en la semana previa a los bombardeos sobre Irán, revela además que el temor a una guerra mundial figura en cabeza de los temores globales de la sociedad, con una media de 8,01, por delante del miedo a una guerra civil (7,49) y de una crisis económica (7,3).
En el ámbito personal, este estudio sobre "temores de la sociedad actual" sitúa en primer lugar perder a un familiar cercano, con un 8,18 de media en una escala de 1 a 10, seguido de perder la salud (7,58), perder la vista (7,52) y contraer un cáncer (7,39).
Por otro lado, el 67,6 % afirma que se siente "muy o bastante" seguro caminando solo por determinadas zonas de su lugar de residencia después del anochecer; al segregar por sexos, el 40,2 % de los hombres manifiesta sentirse "muy seguro" en estas circunstancias mientras solo lo están el 20,3 % de las mujeres.
Los más jóvenes manifiestan mayor inseguridad ya que el 38,2 % de los encuestados entre 18 y 24 años afirman sentirse "poco o nada seguros".
Pese a todo, la ciudadanía es optimista
Pese a todas las inquietudes, la encuesta señala que en general los españoles son optimistas y así lo asegura el 79,4 %, frente a un 15,5 % que dice que es "más bien pesimista".
La mayoría no toma medicación para manejar el "malestar emocional" (el 84 % no recurre a ansiolíticos antidepresivos) pero el 14,9 % sí utiliza estos fármacos; un 65,8 % opina que ese malestar no está suficientemente atendido y el 32 % teme quedarse solo o sin apoyo en momentos difíciles.
En la parte positiva, el 90,1 % asegura que puede contar con personas para hablar de estos problemas y, en todo caso, el miedo y las preocupaciones solo quitan el sueño al 13,8 % de los españoles.
La mayoría no toma medicación para manejar el "malestar emocional" (el 84 % no recurre a ansiolíticos antidepresivos) pero el 14,9 % sí utiliza estos fármacos; un 65,8 % opina que ese malestar no está suficientemente atendido y el 32 % teme quedarse solo o sin apoyo en momentos difíciles.
En la parte positiva, el 90,1 % asegura que puede contar con personas para hablar de estos problemas y, en todo caso, el miedo y las preocupaciones solo quitan el sueño al 13,8 % de los españoles.
Los medios de comunicación acrecientan el miedo
El muestreo analiza el papel de los medios de comunicación en el aumento de la sensación de miedo y temor en la sociedad, con un resultado muy desfavorable para ellos, porque el 77,1 % dice que sí contribuyen a que haya más miedo, algo que niega el 20,1 %.
Subyace además en la sociedad el temor a ser controlados por las nuevas tecnologías, de modo que un tercio de la población (el 33,1 %) tiene "mucho" o "bastante" miedo al respecto, mientras el 48,4 % dice que siente "poco" o "nada" temor a este control.
A la par, los españoles sienten mayoritariamente que la democracia está muy o "bastante" deteriorada (el 76,6 %), un proceso que preocupa "mucho" o "bastante" al 82,4 %. Al mismo tiempo, el 89,8 % asevera que conflictos como la violencia o la polarización van en aumento en la sociedad.
De forma genérica, solo el 12,3 % de los entrevistados tiene "muchos" o "bastantes" miedos o temores, en tanto que el 32,5 % afirma que sufre "algunos" y el 54,8 %, "pocos" o ninguno.
Entre los más temerosos, el 31,4 % los sitúa principalmente en cuestiones personales, el 31,4 % en asuntos de la sociedad y el 16,2 % en el ámbito internacional.
El covid ya no preocupa
Más de seis años después de la pandemia de covid, el miedo a contraer este virus ha disminuido hasta el punto de ser lo que menos temor suscita en la escala (3,86), mientras que inquieta mucho más que el trabajo o pensión no le permitan vivir con dignidad (7,1) o no poder pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda (6,61).
En otros ámbitos, y por debajo de las guerras, los consultados por el CIS temen ser juzgados por un delito no cometido (7,33), una crisis de la democracia (7,21) y el deterioro ambiental (6,94).
Para casi la mitad de la población los miedos y preocupaciones son ahora mayores que hace un año.
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