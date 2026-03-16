El 79 % de la ciudadanía del Estado español ve "posible" una guerra con armas nucleares en el futuro

El 78,9 % de los españoles cree "posible" que en el futuro haya una guerra en la que se utilicen armas nucleares, y el 41,7 % opina que supondría el fin de la humanidad, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada justo antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El muestreo, a partir de 5015 entrevistas entre el 20 y el 27 de febrero, en la semana previa a los bombardeos sobre Irán, revela además que el temor a una guerra mundial figura en cabeza de los temores globales de la sociedad, con una media de 8,01, por delante del miedo a una guerra civil (7,49) y de una crisis económica (7,3).

En el ámbito personal, este estudio sobre "temores de la sociedad actual" sitúa en primer lugar perder a un familiar cercano, con un 8,18 de media en una escala de 1 a 10, seguido de perder la salud (7,58), perder la vista (7,52) y contraer un cáncer (7,39).

Por otro lado, el 67,6 % afirma que se siente "muy o bastante" seguro caminando solo por determinadas zonas de su lugar de residencia después del anochecer; al segregar por sexos, el 40,2 % de los hombres manifiesta sentirse "muy seguro" en estas circunstancias mientras solo lo están el 20,3 % de las mujeres.

Los más jóvenes manifiestan mayor inseguridad ya que el 38,2 % de los encuestados entre 18 y 24 años afirman sentirse "poco o nada seguros".