Espainiako Estatuko herritarren % 79k uste dute "posible" dela etorkizunean gerra batean arma nuklearrak erabiltzea
CISen inkesta baten arabera, herritarrei gehien kezkatzen dien beste beldur batzuk dira gertuko senide bat galtzea, osasuna galtzea, itsu geratzea edo minbizia hartzea.
Espainiako Estatuko herritarren % 78,9k uste dute "posible" dela etorkizunean gerra batean arma nuklearrak erabiltzea, eta % 41,7k uste dute gizateriaren amaiera ekarriko lukeela, Ikerketa Soziologikoen Zentroak (CIS) egindako inkesta baten arabera.
Laginketak otsailaren 20tik 27ra bitartean egin zituzten, Israelek eta AEBk Iran bonbardatu aurretik, eta 5.015 elkarrizketa egin zituzten. Emaitzek agerian uzten dute, gainera, mundu-gerra baten beldurra gizartearen beldur globalen buruan dagoela, 10etik 8,01eko batez bestekoarekin, gerra zibil baten beldurraren (7,49) eta krisi ekonomiko baten (7,3) aurretik.
Eremu pertsonalean, "egungo gizartearen beldurrei" buruzko azterlan honen arabera, lehenik eta behin gertuko senide bat galtzea ageri da, batez beste 8,18 punturekin 1etik 10erako eskalan, eta, ondoren, osasuna galtzea (7,58), ikusmena galtzea (7,52) eta minbizia hartzea (7,39).
Bestalde, % 67,6k adierazi du "oso edo nahiko seguru" sentitzen dela gauean bere bizilekuko eremu jakin batzuetatik bakarrik ibiltzean; sexuen arabera banatzean, gizonen % 40,2k adierazi du egoera horretan "oso seguru" sentitzen dela, eta emakumeen kasuan, berriz, % 20,3k bakarrik.
Gazteenek segurtasun-gabezia handiagoa adierazten dute, 18 eta 24 urte bitarteko inkestatuen % 38,2k "gutxi edo batere seguru" sentitzen direla adierazi baitute.
Hala eta guztiz ere, herritarrak baikorrak dira
Kezka guztiak gorabehera, inkestak dio, oro har, herritarrak baikorrak direla eta hala ziurtatzen dutela inkestatuen % 79,4k, eta % 15,5ek, aldiz, "nahiko ezkorra" dela adierazi dute.
Gehienek ez dute medikaziorik hartzen "ondoez emozionala" kudeatzeko ( % 84k ez dute antsietate antidepresiborik erabiltzen), baina % 14,9k farmako horiek erabiltzen dituzte; % 65,8k uste dute ondoez hori ez dagoela behar bezala zainduta, eta % 32 une zailetan bakarrik edo babesik gabe geratzeko beldur dira.
Gehienek ez dute medikaziorik hartzen "ondoez emozionala" kudeatzeko ( % 84k ez dute antsietate antidepresiborik erabiltzen), baina % 14,9k farmako horiek erabiltzen dituzte; % 65,8k uste dute ondoez hori ez dagoela behar bezala zainduta, eta % 32 une zailetan bakarrik edo babesik gabe geratzeko beldur dira.
Alde positiboan, % 90,1ek diote gertukoren bat izan ditzaketela arazo horiei buruz hitz egiteko, eta, nolanahi ere, beldurrak eta kezkek herritarren % 13,8ri bakarrik kentzen diete loa.
Komunikabideek beldurra areagotzen dute
Laginketak komunikabideek gizartean beldurraren sentsazioa areagotzean duten zeregina aztertzen du baita ere, eta emaitza oso txarra da haientzat, % 77,1ek esaten baitute beldur gehiago egon dadin laguntzen dutela, baina % 20,1ek ukatu egiten dute hori.
Gizartean, gainera, teknologia berriek kontrolatuko ote dituzten beldurra dago; izan ere, biztanleriaren herenak ( % 33,1) "asko" edo "nahiko" beldur dio horri; aldiz, % 48,4k diote "gutxi" edo "ezer" sentitzen dutela kontrol horren beldur.
Aldi berean, herritarren gehiengoak uste du demokrazia oso edo "nahiko" hondatuta dagoela (% 76,6). Aldi berean, % 89,8k diote indarkeria edo polarizazioa bezalako gatazkak areagotzen ari direla gizartean.
Oro har, elkarrizketatuen % 12,3k soilik dituzte beldur edo beldur "asko" edo "dezente"; % 32,5ek diote "batzuk" pairatzen dituzela, eta % 54,8k, "gutxi" edo bat ere ez.
Covidak jada ez du kezkatzen
Covid pandemiatik sei urte baino gehiago igaro direnean, birusak harrapatzeko beldurrak behera egin du, eskalan beldur gutxien sortzen duena izateraino (3,86); aldiz, kezka handiagoa sortzen du lanak edo pentsioak duintasunez bizitzen ez uzteak (7,1) edo etxebizitzaren alokairua edo hipoteka ordaindu ezin izateak (6,61).
Beste esparru batzuetan, eta gerren azpitik, CISek kontsultatutakoak egin gabeko delitu batengatik epaituko dituzten beldur dira (7,33).
