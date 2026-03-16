El Gobierno Vasco invertirá 271 millones para impulsar la transformación digital del sistema educativo hasta 2029
El Gobierno Vasco ha presentado el plan ADIMEN DIGITALA – Plan de Transformación Digital del Sistema Educativo Vasco 2025/2029, una estrategia que guiará la digitalización de la educación en la CAV durante los próximos años. El proyecto se ha dado a conocer ante cerca de 600 directoras y directores de centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
La iniciativa contempla una inversión de 271,6 millones de euros hasta 2029 y pretende adaptar el sistema educativo a una sociedad cada vez más digitalizada, garantizando al mismo tiempo la equidad, la seguridad y el bienestar en el uso de la tecnología.
Durante la presentación, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha subrayado que el proceso de digitalización debe centrarse en las personas y en el aprendizaje del alumnado. “La tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar el aprendizaje, reforzar la igualdad de oportunidades y preparar a la juventud vasca para los retos del siglo XXI”, ha afirmado.
Entre las principales medidas del plan destaca la creación de una plataforma educativa propia basada en software libre, denominada IRADI, así como el impulso de la seguridad digital y la protección de datos en el ámbito educativo. Además, se reforzará la formación tecnopedagógica del profesorado y se promoverá el desarrollo de recursos educativos abiertos y contenidos digitales en euskera.
La estrategia también busca consolidar una comunidad educativa con competencias digitales sólidas y una mayor conciencia sobre el uso responsable de la tecnología. En este sentido, Pedrosa ha señalado que el objetivo es “avanzar hacia una educación innovadora, inclusiva y preparada para el futuro, en la que alumnado, profesorado y familias participen activamente en la construcción de una cultura digital segura y crítica”.
El plan se articula sobre seis principios que orientarán la transformación digital del sistema educativo, entre ellos la equidad digital, la educación híbrida y flexible, la soberanía tecnológica y el uso saludable de las herramientas digitales. La estrategia combina, además, una dimensión tecnológica, centrada en infraestructuras y herramientas, con una dimensión humana basada en la alfabetización digital y el uso crítico de la tecnología.
La consejera ha subrayado también que el documento nace con vocación de adaptación a los cambios tecnológicos y educativos. “ADIMEN DIGITALA no es un documento cerrado, sino una estrategia viva que irá evolucionando e incorporando nuevos proyectos y nuevas iniciativas para dar respuesta a los retos que vayan surgiendo”, ha explicado.
En este contexto, Pedrosa ha querido implicar directamente a los centros educativos en el proceso de transformación. “Esta transformación ocurre en las aulas. Por eso, queremos escucharos y contar con la experiencia del profesorado y de los equipos educativos”, ha señalado.
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