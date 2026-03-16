HEZKUNTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak 271 milioiko inbertsioa egingo du hezkuntza sistemaren eraldaketa digitala bultzatzeko

ADIMEN DIGITALA estrategiak software librean oinarritutako hezkuntza-plataforma propioa ahalbidetuko du, irakasleen prestakuntza digitala indartuko du eta euskarazko hezkuntza-edukiak sustatuko ditu.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak ADIMEN DIGITALA plana (2025/2029 Euskal Hezkuntza Sistemaren Eraldaketa Digitalerako Plana) aurkeztu du, datozen urteetan EAEko hezkuntzaren digitalizazioa gidatuko duen estrategia. Haur, Lehen, Bigarren, Batxilergo eta Lanbide Heziketako 600 bat zuzendariren aurrean eman du gaur proiektuaren berri.

Ekimenak 271,6 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du 2029ra arte, eta hezkuntza-sistema gizarte digitalizatura egokitu nahi du, teknologiaren erabileran berdintasuna, segurtasuna eta ongizatea bermatzeko.

Aurkezpenean, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak azpimarratu du digitalizazio prozesuaren oinarria pertsonak eta ikaskuntza izan behar direla. "Teknologia ez da helburua, ikaskuntza hobetzeko, aukera berdintasuna indartzeko eta euskal gazteak XXI. mendeko erronketarako prestatzeko tresna baizik", adierazi du.

Planaren neurri nagusien artean, nabarmentzekoa da software librean oinarritutako hezkuntza-plataforma propioaren sorkuntza, IRADI izenekoa. Gainera, irakasleek prestakuntza teknopedagogikoa jaso dezatela indartuko da, eta euskarazko hezkuntza baliabide irekien eta eduki digitalen bidez garatzea sustatuko da.

Estrategiaren helburua da, halaber, gaitasun digital sendoak eta teknologiaren erabilera arduratsuari buruzko kontzientzia handiagoa dituen hezkuntza-komunitatea sendotzea. Ildo horretan, Pedrosak adierazi du aurrera egin nahi dutela "etorkizunerako prest dagoen hezkuntza berritzaile eta inklusibo baterantz".

Planak sei printzipio hartu ditu oinarri hezkuntza-sistemaren eraldaketa digitala bideratzeko, besteak beste, berdintasun digitala, hezkuntza hibridoa eta malgua, subiranotasun teknologikoa eta tresna digitalen erabilera osasungarria. 

Sailburuak azpimarratu du, gainera, dokumentua aldaketa teknologikoetara eta hezkuntzakoetara egokitzeko asmoz sortu dela: "ADIMEN DIGITALA ez da dokumentu itxia, estrategia bizia da, garatzen joango da, eta proiektu eta ekimen berriak txertatzen joango da, sortzen diren erronkei erantzuteko".

Testuinguru horretan, Pedrosak zuzenean inplikatu nahi izan ditu ikastetxeak eraldaketa prozesuan. "Eraldaketa hori ikasgeletan gertatzen da. Horregatik, entzun nahi dizuegu eta irakasleen eta hezkuntza taldeen esperientzia izan nahi dugu", adierazi du.

Hezkuntza Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

X