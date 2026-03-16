CRIMEN DE ARTXANDA
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Imputados dos hombres por homicidio y otras tres personas por encubrimiento en el caso del crimen de Artxanda

Los hechos ocurrieron hace más de dos años, cuando el cuerpo desmembrado y quemado de un hombre, metido en una maleta, fue hallado el 19 de agosto de 2023 en un restaurante abandonado de Artxanda.
artxanda crimen hilketa
El restaurante abandonado donde apareció el cuerpo, en Artxanda.
Euskaraz irakurri: Bi gizon inputatu dituzte Artxandako hilketagatik, eta beste hiru krimen hura ezkutatzeagatik
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EITB

Última actualización

Dos hombres hombres han sido imputados de un delito de homicidio en el caso del crimen del monte Artxanda de Bilbao, y a otras tres personas de un delito de omisión de socorro y encubrimiento

El juez titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo ha emitido un auto en relación a este caso, del que todavía no está cerrada la fase de instrucción.

Los hechos ocurrieron hace más de dos años, cuando el cuerpo desmembrado y quemado de un hombre, metido en una maleta, fue hallado el 19 de agosto de 2023 en un restaurante abandonado de Artxanda, la principal zona verde de esparcimiento de Bilbao.

Según el relato de hechos que en el auto se atribuye de manera indiciaria a las cinco personas citadas, los investigados compartían piso con el fallecido y los hechos se produjeron tras una discusión entre éste y una de las mujeres por el abono del dinero estipulado por el uso de una de las habitaciones de la vivienda.

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