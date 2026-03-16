Imputados dos hombres por homicidio y otras tres personas por encubrimiento en el caso del crimen de Artxanda
Dos hombres hombres han sido imputados de un delito de homicidio en el caso del crimen del monte Artxanda de Bilbao, y a otras tres personas de un delito de omisión de socorro y encubrimiento.
El juez titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo ha emitido un auto en relación a este caso, del que todavía no está cerrada la fase de instrucción.
Los hechos ocurrieron hace más de dos años, cuando el cuerpo desmembrado y quemado de un hombre, metido en una maleta, fue hallado el 19 de agosto de 2023 en un restaurante abandonado de Artxanda, la principal zona verde de esparcimiento de Bilbao.
Según el relato de hechos que en el auto se atribuye de manera indiciaria a las cinco personas citadas, los investigados compartían piso con el fallecido y los hechos se produjeron tras una discusión entre éste y una de las mujeres por el abono del dinero estipulado por el uso de una de las habitaciones de la vivienda.
Te puede interesar
Los pacientes de Osakidetza pueden ya acceder online a las imágenes de sus pruebas diagnósticas
La Carpeta de Salud de Osakidetza ofrece desde este mes una novedad de calado. En adelante, las y los pacientes tendrán la posibilidad de solicitar de manera online el acceso a las imágenes de sus pruebas diagnósticas, tales como radiografías, resonancias, TACs o mamografías. De esta manera, gracias a esta nueva opción, los pacientes no tendrán la necesidad de desplazarse a un centro de salud u hospital, como hasta ahora. La Carpeta de Salud permitía hasta ahora acceder a estas imágenes a través de la aplicación Irudigiltza, pero la solicitud debía hacerse de manera presencial en un centro sanitario y allí se le entregaba un documento para descargar la imagen en el ordenador o dispositivo móvil. Desde que en marzo de 2025 Osakidetza arrancara el despliegue de Irudigiltza, casi 24.000 personas han solicitado el acceso a la imagen de una prueba diagnóstica Por otro lado, la Carpeta de Salud de Osakidetza ya incluye funcionalidades importantes como la consulta de citas médicas, hojas de tratamiento, o informes y analíticas, entre otras. La Carpeta de Salud recibió el pasado año 8,2 millones de accesos por parte de 592.888 personas distintas, un 16% más que en 2024.
El Gobierno Vasco invertirá 271 millones para impulsar la transformación digital del sistema educativo hasta 2029
La estrategia ADIMEN DIGITALA impulsará una plataforma educativa propia basada en software libre, reforzará la formación digital del profesorado y promoverá contenidos educativos en euskera.
Bilbao implanta la OTA en la zona sur de Zorrotzaurre con 150 plazas reguladas
El nuevo ámbito residencial permitirá a los vecinos aparcar sin límite de tiempo y prevé alcanzar unas 550 plazas en los próximos años.
Mañana complicada en Txorierri por una colisión entre nueve vehículos a la altura de Asua
El accidente ha obligado a cortar tres de los cuatro carriles de la vía en plena hora punta y ha colapsado durante más de dos horas La Avanzada, Rontegi, Barakaldo y Cruces, una vez han retirado los vehículos, la situación ha vuelto a la normalidad. Además otro accidente cerca de San Mames ha provoca retenciones en la A8 sentido Cantabria.
Los desprendimientos complican la circulación en la N-634 y la N-1300, en Getaria y Larraun
Las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado desprendimientos en varios puntos de la red viaria. Aunque ambas carreteras están ya reabiertas, están dando paso alternativo a los vehículos.
Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en Pedreña, Cantabria
No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.
El Aita Mari rescata a 32 personas que llevaban dos días a la deriva en el Mediterráneo
La embarcación, localizada en aguas del Mediterráneo central, estaba en condiciones "extremadamente precarias" y a punto de colapsar. Llevaban dos días a la deriva, y entre las personas rescatadas hay nueve menores y una mujer embarazada de ocho meses.
Una mujer de 21 años se fractura las piernas tras quedar atrapada en un ascensor en Tudela
El accidente tuvo lugar el sábado a la noche en el ascensor de un edificio de la calle Albares. Al parecer, una cincha de una silleta quedó enganchada en la puerta del ascensor y atrapó las piernas de la mujer, que tuvo que ser liberada por los bomberos y trasladada al hospital.
Familias del instituto Txurdinaga Behekoa piden al Departamento de Educación que mantenga el bachillerato artístico en el centro
El Departamento que dirige Begoña Pedrosa, por su parte, asegura que se trata de una redistribución en la que la oferta se garantiza en los centros de Ibarrekolanda y Bertendona. Para los manifestantes es un nuevo ataque contra la red de educación pública y exigen al Gobierno Vasco la apertura de un diálogo real y transparente.