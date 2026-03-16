ARTXANDAKO KRIMENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi gizon inputatu dituzte Artxandako hilketagatik, eta beste hiru krimen hura ezkutatzeagatik

Artxandan dagoen abandonatutako eraikin batean aurkitu zuten, 2023ko abuztuan, gizonezko baten gorpua, zatituta eta erreta, maleta baten barruan. 

 

Gorpua agertu zen jatetxe abandonatua, Artxandan.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bost pertsona inputatu dituzte Artxandako krimenaren kasuarekin lotuta: horietako biri homizidio delitua egotzi diete, eta beste hiruri, laguntza ez ematearen eta krimena ezkutatzearen delitua.

Getxoko Auzitegiko Zibileko eta Instrukzioko epaile titularrak autoa kaleratu du, inputazioen berri emanez. Nolanahi ere, instrukzio-fasea oraindik ez dago itxita. 

2023ko abuztuaren 19an aurkitu zuten gizonezko baten gorpua, zatituta eta erreta, maleta batean, Bilboko Artxanda mendian dagoen abandonatutako jatetxe batean. 

Epaileak idatzian zehaztu duenez, bost auzipetuak hildako gizonaren pisu kideak ziren, eta, itxuraz, ordainketa batekin lotutako eztabaida baten ondoren gertatu zen hilketa. 

Eguneko Titularrak Bilbo Epaiketak Bizkaia Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X