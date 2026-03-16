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Los pacientes de Osakidetza pueden ya acceder online a las imágenes de sus pruebas diagnósticas

El servicio se ofrece a través de la Carpeta de Salud, una herramienta que el pasado año recibió 8,2 millones de accesos por parte de 592.888 personas distintas. Las personas interesadas tendrán la posibilidad de solicitar de manera online el acceso a las imágenes.
Imagen de recurso de los servicios ofrecidos por Osakidetza de manera digital. Foto: EITB Media

Imagen de recurso de una prueba realizada por Osakidetza Foto: Irekia

Euskaraz irakurri: Osakidetzako proba diagnostikoen irudiak, ikusgai Osasun Karpetaren bidez
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EITB

Última actualización

La Carpeta de Salud de Osakidetza ofrece desde este mes una novedad de calado. En adelante, las y los pacientes tendrán la posibilidad de solicitar de manera online el acceso a las imágenes de sus pruebas diagnósticas, tales como radiografías, resonancias, TACs o mamografías.

De esta manera, gracias a esta nueva opción, los pacientes no tendrán la necesidad de desplazarse a un centro de salud u hospital, como hasta ahora.

La Carpeta de Salud permitía hasta ahora acceder a estas imágenes a través de la aplicación Irudigiltza, pero la solicitud debía hacerse de manera presencial en un centro sanitario y allí se le entregaba un documento para descargar la imagen en el ordenador o dispositivo móvil.

Desde que en marzo de 2025 Osakidetza arrancara el despliegue de Irudigiltza, casi 24.000 personas han solicitado el acceso a la imagen de una prueba diagnóstica

Por otro lado, la Carpeta de Salud de Osakidetza ya incluye funcionalidades importantes como la consulta de citas médicas, hojas de tratamiento, o informes y analíticas, entre otras. La Carpeta de Salud recibió el pasado año 8,2 millones de accesos por parte de 592.888 personas distintas, un 16% más que en 2024.

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