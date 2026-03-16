Osakidetzako proba diagnostikoen irudiak, ikusgai Osasun Karpetaren bidez
Iaz, 592.888 herritarrek erabili zuten Osasun Karpeta eta 8,2 milioi sarbide jaso zituen. Interesa dutenek irudietara sartzeko eskaera online egiteko aukera izango dute.
Osakidetzaren Osasun Karpetak berrikuntza garrantzitsu bat eskaintzen du hilabete honetatik aurrera. Aurrerantzean, pazienteek aukera izango dute online eskatzeko beren proba diagnostikoen irudietara sartzea; hala nola, erradiografiak, erresonantziak, TACak edo mamografiak.
Horrela, aukera berri honi esker, pazienteek ez dute osasun zentro edo ospitale batera joan beharrik izango. Orain arte, Osasun Karpetak irudi horietara sartzeko aukera ematen zuen Irudigiltza aplikazioaren bidez, baina eskaera aurrez aurre egin behar zen osasun zentro batean, eta bertan dokumentu bat ematen zitzaien irudia ordenagailuan edo gailu mugikorrean deskargatzeko.
2025eko martxoan Osakidetzak Irudigiltzaren hedapena abiarazi zuenetik, ia 24.000 pertsonak eskatu dute proba diagnostiko baten irudietara sartzeko baimena.
Bestalde, Osakidetzaren Osasun Karpetak dagoeneko hainbat funtzionalitate garrantzitsu eskaintzen ditu, besteak beste: mediku-hitzorduak kontsultatzea, tratamendu-orriak edo txosten eta analisiak ikustea. Iaz, Osasun Karpetak 8,2 milioi sarbide jaso zituen 592.888 pertsona desberdinen aldetik, 2024arekin alderatuta %16 gehiago.
