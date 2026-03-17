VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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La agente ratifica su acusación de agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional

El juez ha rechazado la petición de la denunciante de prohibir al comisario comunicarse con ella al considerar que no hay "riesgo".
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El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González, a su salida del juzgado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Poliziaren buru ohiaren sexu erasoak berretsi ditu epailearen aurrean salaketa jarri zuen inspektoreak

Última actualización

El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha interrogado este martes al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que le denunció por agresión sexual.

El primer testimonio recabado por el magistrado ha sido el de la inspectora que, según su letrado, ha prestado una declaración "dura y difícil" en la que ha reiterado la versión que expuso en la querella, y ha "acreditado todos los extremos" que se le han preguntado con "veracidad".

Tras escuchar a la denunciante, el juez ha dado paso al acusado, quien ha negado toda acusación de agresión sexual, en la que ha visto "odio". Así lo ha dicho también a su salida de los juzgados ante las decenas de periodistas apostados desde primera hora de la mañana: "Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales".

Al término de los interrogatorios, el juez ha dictado un auto, en el que rechaza la orden de protección en favor de la víctima, solicitada por su letrado, y consistente en prohibir que el exjefe policial se comunique con ella, porque no aprecia "riesgo".

El auto, que acoge el criterio de la Fiscalía, será recurrido por la denunciante.

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