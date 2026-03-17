La agente ratifica su acusación de agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional

El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha interrogado este martes al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que le denunció por agresión sexual.

El primer testimonio recabado por el magistrado ha sido el de la inspectora que, según su letrado, ha prestado una declaración "dura y difícil" en la que ha reiterado la versión que expuso en la querella, y ha "acreditado todos los extremos" que se le han preguntado con "veracidad".

Tras escuchar a la denunciante, el juez ha dado paso al acusado, quien ha negado toda acusación de agresión sexual, en la que ha visto "odio". Así lo ha dicho también a su salida de los juzgados ante las decenas de periodistas apostados desde primera hora de la mañana: "Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales".



Al término de los interrogatorios, el juez ha dictado un auto, en el que rechaza la orden de protección en favor de la víctima, solicitada por su letrado, y consistente en prohibir que el exjefe policial se comunique con ella, porque no aprecia "riesgo".



El auto, que acoge el criterio de la Fiscalía, será recurrido por la denunciante.