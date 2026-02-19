Interior pone protección a la mujer que denunció al ex número dos de la Policía
La mujer que denunció al ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual se encuentra en extrema vulnerabilidad y ha aceptado protección policial, según ha anunciado su abogado, Jorge Piedrafita, que lamenta que su identidad se haya filtrado.
Fuentes del Ministerio del Interior informan de que la comisaria Gemma Barroso, subdirectora de Recursos Humanos y que ha asumido temporalmente el puesto de DAO, ha hablado en la mañana de este jueves con la inspectora para hacerle este ofrecimiento.
La agente de la Policía Nacional que denunció la agresión sexual se encuentra de baja desde julio de 2025. Esta agente se querelló a principios de enero contra quien fuese número dos de la Policía desde 2018 por presunta agresión sexual en abril de 2025, a la que siguieron, según denuncia, coacciones para que ella no acudiese a la Justicia.
"El mismo martes que se interpuso la querella se filtró su identidad en distintos grupos de policías de WhatsApp, con nombre y apellidos. Empezó a recibir un auténtico bombardeo de mensajes y de llamadas, algunas de apoyo y otras que le decían que dónde se estaba metiendo. Eso evidentemente le ha hecho mucho daño y le ha incrementado la ansiedad", ha explicado el letrado.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
El abogado de la víctima no descarta que haya más implicados en el caso de la presunta agresión sexual del exDAO
La defensa sostiene que la instrucción deberá determinar si hubo más implicados, especialmente en relación con supuestas presiones posteriores para evitar la denuncia por parte de la agente contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional española.