Aita Mari atraca en el puerto de Vibo Valentia tras rescatar a 32 migrantes
El Aita Mari ha llegado este martes al puerto italiano de Vibo Valentia con 32 migrantes rescatados. La embarcación, localizada en aguas del Mediterráneo central, estaba en condiciones "extremadamente precarias" y a punto de colapsar. Llevaban dos días a la deriva, y entre las personas rescatadas hay nueve menores y una mujer embarazada de ocho meses.
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