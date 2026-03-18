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Aita Mari atraca en el puerto de Vibo Valentia tras rescatar a 32 migrantes

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: Aita Mari Italiako Vibo Valentiako portura iritsi da, erreskatatutako 32 migratzailerekin
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Última actualización

El Aita Mari ha llegado este martes al puerto italiano de Vibo Valentia con 32 migrantes rescatados. La embarcación, localizada en aguas del Mediterráneo central, estaba en condiciones "extremadamente precarias" y a punto de colapsar. Llevaban dos días a la deriva, y entre las personas rescatadas hay nueve menores y una mujer embarazada de ocho meses.

Migración Aita Mari Sociedad

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