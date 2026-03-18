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ELA insiste en que miembros de CC. OO. participan en campañas contra los derechos lingüísticos de euskaldunes

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ELAk berretsi du CCOOko kide batzuek euskaldunen kontrako hizkuntza eskubideen aurkako kanpaina abiatu dutela
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Agencias | EITB

Última actualización

ELA ha expresado su total apoyo a AEK, organizador de la Korrika, y ha respaldado la decisión de dejar fuera del testigo al sindicato CC. OO. ELA acusa a CCOO de formar parte de una "campaña organizada contra el euskera" y, en ese sentido, le parece totalmente "coherente" que decida no participar.

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