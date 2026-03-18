24ª edición
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El sindicato CC. OO. no llevará el testigo de Korrika este año

(Foto de ARCHIVO) Varios atletas durante el inicio de la Korrika, en la Plaza de San Juan, a 14 de marzo de 2024, en Irún, Guipúzcoa, País Vasco (España). La Korrika celebra su XXIII edición comenzando hoy, 14 de marzo, en Irún (Guipúzcoa ) y acabando el 24 de marzo en Baiona (Pontevedra). Bajo el lema 'Harro Herri', esta carrera muestra su apoyo al euskera y homenajea este año al colectivo Azterketak Euskaraz. Unanue / Europa Press 14 MARZO 2024;CARRERA;KORRIKA;EUSKERA;EUSKADI; 14/3/2024
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: CCOO sindikatuak ez du lekukorik eramango aurtengo Korrikan
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EITB

Última actualización

En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la coordinadora de Korrika Ane Elordi ha explicado que, tras lo ocurrido en la OPE de Errenteria, se reunieron con miembros del sindicato para hacerles llegar que no veían compatible su actuación con su participación en Korrika. 

Korrika 2026 CCOO Euskera Sociedad

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