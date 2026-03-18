CC.OO. Euskadi no llevará el testigo de Korrika de este año, según ha anunciado este miércoles la coordinadora de Korrika, Ane Elordi, en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia. Elordi ha explicado que lo ocurrido en la Convocatoria Pública de Empleo de Errenteria (donde CC. OO. recurrió la OPE por el perfil lingüístico de euskera) ha supuesto un "hito", y les llevó, tras reunirse con miembros del sindicato, a dejar a CC. OO. fuera de Korrika.

En una nota difundida por AEK poco después de esta entrevista radiofónica, la organizadora de Korrika ha dado a conocer los pormenores de aquella reunión el pasado lunes entre el Consejo Nacional de AEK y representantes de CC OO de Euskadi.

En la nota, AEK otorga "total credibilidad" a la información publicada por la revista Argia, y trasladaron a los miembros de CC. OO. que es "incompatible promover estas prácticas contra el euskera y llevar el testigo de Korrika".

Personas relacionadas con CC. OO. Euskadi

En relación a las informaciones de la publicación Argia, AEK ha subrayado que "consideramos demostrado que detrás de estos recursos no sólo hay una actuación favorable a los intereses de algunos individuos, sino también un grupo que de forma organizada y sistemática fomenta los recursos y en el que hay personas significativas relacionadas con el sindicato CC. OO. Euskadi ".

Por ello, AEK considera que "esta práctica organizada y sistemática va en contra del conocimiento universal del euskera (...) contra los derechos lingüísticos de los euskaldunes; es decir, contra el mensaje de Korrika ".

Entre esos discursos y prácticas "hay una contradicción", según AEK. "Consideramos incompatible el fomento de estas prácticas, por un lado, y que en Korrika la dirección de CC. OO. Euskadi lleve el testigo, por otro ", ha añadido.

AEK ha informado de que al día siguiente de la reunión, los miembros del sindicato les manifestaron que "no se veían en Korrika" y por lo tanto, "declinaron participar".

CC .OO. denuncia "apartheid social"

El secretario general de CC. OO. Euskadi, Santiago Martínez, ha denunciado el veto impuesto por la organización de Korrika a la dirección del sindicato para que no participe en la edición de este año en la carrera a favor del euskera que "es una fiesta de todos".

En una rueda de prensa en Bilbao, Martínez, que ha denunciado la "estrategia de apartheid social" hacia el sindicato, ha señalado que CC. OO. Euskadi ha participado con "total normalidad en todas y cada una de las ediciones de Korrika" y ha destacado que son una de esas entidades que compran el kilómetro y, además, están siguiendo un proceso de formación de euskera interno con AEK desde hace unos tres años.



Martínez ha destacado que la dirección de CC. OO. Euskadi "sí que se rige por criterios democráticos y representa el conjunto de la afiliación" al tiempo que ha hecho un llamamiento a los afiliados para que "no dejen de participar de la forma en que lo desee en una fiesta que hace tiempo que supera, afortunadamente, a sus organizadores y supera y va a superar en el futuro estos intentos de exclusión".

El sindicato ELA, por su parte, ha acusado a CC. OO. de formar parte de una “campaña organizada contra el euskera” y de presentarse como víctima de una supuesta conspiración. ELA ha reiterado su apoyo total a AEK, organizadora de Korrika, y ha respaldado la decisión de excluir a la dirección de CC. OO. de la carrera.

ELA sostiene que tanto los sindicatos estatales como el PSOE son obstáculos para la política lingüística y acusa a CC. OO. de dificultar la normalización del euskera en las administraciones. Además, defiende que calificar a CC. OO. como “enemigo del euskera” es una crítica política legítima, no un ataque, y anima a su militancia a respaldar con más fuerza que nunca Korrika de 2026.

El PSE-EE considera la situación una muestra de intolerancia que perjudica al propio euskera. A su juicio, esta exclusión rompe con el espíritu de pluralidad y consenso que debería promover una iniciativa de fomento lingüístico.

Por ello, el partido ha anunciado que ninguno de sus cargos participará en las actividades de Korrika "mientras continúe esta política" y que revisará su relación con la organización. Aun así, reafirma su compromiso con la promoción del euskera en todos los ámbitos y apuesta por el diálogo y el respeto a los derechos lingüísticos, rechazando "cualquier imposición o apropiación ideológica".

Según fuentes del PNV consultadas por EITB, el partido jeltzale hace un llamamiento a todos los agentes políticos y sociales a no utilizar el euskera y sacarlo del debate político. Afirman no estar de acuerdo con la "instrumentalización que unos y otros están haciendo".