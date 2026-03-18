El PSE-EE no participará en Korrika tras "el veto" a CC. OO.
La Comisión Ejecutiva del PSE-EE ha decidido no participar en la 24ª edición de Korrika tras conocer que la organización "ha vetado" la presencia de la dirección del sindicato CC. OO. en la carrera popular de fomento del uso del euskera.
CC. OO. de Euskadi ha denunciado este miércoles que la organización de la Korrika ha negado a la dirección del sindicato participar en la carrera y ha pedido a los partidos vascos que se posicionen respecto a la "campaña de 'apartheid social' y el señalamiento" hacia esa organización "como enemiga del euskera".
En una nota, el PSE-EE ha criticado que "la exclusión de la representación de CC. OO. de Korrika constituye una manifestación de intolerancia que no se merece el euskera".
A su juicio, "lejos de contribuir a la concienciación sobre su aprendizaje y su uso y a generar consensos en torno a la lengua, sitúa la iniciativa en un terreno muy apartado de la pluralidad que dice promover".
Ha anunciado, por ello, que los cargos orgánicos del PSE-EE no participarán en ninguna de las actividades previstas en la nueva edición de Korrika "mientras se mantenga esta política de exclusión" y ha avanzado que el partido "valorará, en todo caso, su relación con la organización en el futuro".
El PSE-EE ha señalado que va a mantener en todos los ámbitos relacionados con el euskera —el social, el educativo, el laboral, el legislativo…— "una actitud inequívoca de fomento de la lengua y de respeto a los derechos lingüísticos y laborales de las personas, y va a impulsar el diálogo, el consenso y el acuerdo en todos ellos, rechazando cualquier intento de apropiación ideológica o de imposición".
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