PSE-EEk ez du Korrikan parte hartuko "CCOOri jarritako betoagatik"
Alderdi sozialistak ohar batean kritikatu duenez, "CCOOren ordezkaritza baztertzea euskarak merezi ez duen intolerantzia adierazpen bat da".
PSE-EEren Batzorde Exekutiboak Korrikaren 24. edizioan parte ez hartzea erabaki du, Korrikaren antolatzaileek CCOO sindikatuari "beto" egin diolako.
Euskadiko CCOO sindikatuak asteazken honetan salatu duenez, Korrikaren antolatzaileek ukatu egin dio sindikatuko zuzendaritzari lasterketan parte hartzea. Gainera, "apartheid sozialeko kanpaina" salatu du sindikatuak, eta "euskararen etsai gisa" irudikatu dituztela, eta horren aurrean erantzutera deitu ditu euskal alderdiak.
Ohar batean, PSE-EEk kritikatu egin du "CCOO Korrikatik kanporatzea euskarak merezi ez duen intolerantzia adierazpen bat" dela.
Haien ustez, "ikaskuntzari eta erabilerari buruz kontzientziatzen eta hizkuntzaren inguruan adostasunak sortzen lagundu beharrean, sustatzen duen aniztasunetik oso urrun dagoen eremu batean kokatzen du ekimena".
Hori dela eta, iragarri du PSE-EEko kargu organikoek ez dutela parte hartuko Korrikaren aurtengo edizioan aurreikusitako jardueretako batean ere, "bazterketa-politika horri eusten bazaio", eta aurreratu du alderdiak "hausnartu" egingo duela "etorkizunean erakundearekin zer harreman izango duen".
PSE-EEk adierazi duenez, euskararekin zerikusia duten arlo guztietan —gizartean, hezkuntzan, lanean, legegintzan...— "hizkuntza sustatzeko eta lan eskubideak errespetatzeko jarrera argia izango du, eta horietan guztietan elkarrizketa, adostasuna eta akordioa bultzatuko ditu, ideologiaz jabetzeko edo inposatzeko edozein ahalegin baztertuz".
Zure interesekoa izan daiteke
