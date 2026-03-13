Korrika
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Korrikaren hasiera zuzenean Atharratzetik

(Foto de ARCHIVO) Varios atletas durante el inicio de la Korrika, en la Plaza de San Juan, a 14 de marzo de 2024, en Irún, Guipúzcoa, País Vasco (España). La Korrika celebra su XXIII edición comenzando hoy, 14 de marzo, en Irún (Guipúzcoa ) y acabando el 24 de marzo en Baiona (Pontevedra). Bajo el lema 'Harro Herri', esta carrera muestra su apoyo al euskera y homenajea este año al colectivo Azterketak Euskaraz. Unanue / Europa Press 14 MARZO 2024;CARRERA;KORRIKA;EUSKERA;EUSKADI; 14/3/2024
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

24. Korrika martxoaren 19an hasiko da Atharratzen. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da 14:30etik aurrera.

Korrika 2026 Euskara Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X