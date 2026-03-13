La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas".