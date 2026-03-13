Korrika
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Inicio de Korrika en directo desde Atharratze

(Foto de ARCHIVO) Varios atletas durante el inicio de la Korrika, en la Plaza de San Juan, a 14 de marzo de 2024, en Irún, Guipúzcoa, País Vasco (España). La Korrika celebra su XXIII edición comenzando hoy, 14 de marzo, en Irún (Guipúzcoa ) y acabando el 24 de marzo en Baiona (Pontevedra). Bajo el lema 'Harro Herri', esta carrera muestra su apoyo al euskera y homenajea este año al colectivo Azterketak Euskaraz. Unanue / Europa Press 14 MARZO 2024;CARRERA;KORRIKA;EUSKERA;EUSKADI; 14/3/2024
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Korrikaren hasiera zuzenean Atharratzetik

Última actualización

La 24 edición de Korrika comenzará el 19 de marzo en Atharratze. Se podrá seguir el inicio en directo a partir de las 14:30 horas.

Korrika 2026 Euskera Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esta edición de Korrika contará con "participaciones simbólicas y emocionantes", según la organización

La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas". 

Cargar más
Publicidad
X