Inicio de Korrika en directo desde Atharratze
La 24 edición de Korrika comenzará el 19 de marzo en Atharratze. Se podrá seguir el inicio en directo a partir de las 14:30 horas.
La Salle pide "perdón" a todas las víctimas de Patxi Ezkiaga
En una nota publicada este viernes, la institución reconoce "el sufrimiento vivido" por todas las víctimas, así como "no haber sabido, en aquel momento, prevenir o detectar lo ocurrido". Del mismo modo, ha mostrado su clara voluntad para "tender puentes y seguir buscando caminos de encuentro que permitan avanzar en el reconocimiento del dolor causado".
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la ría a la altura de Sestao
El cadáver ha sido localizado flotando en la ría por el patrón de una embarcación y trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal. Por su parte, la Ertzaintza ha iniciado la investigación correspondiente para intentar esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad del fallecido.
Estafan 3000 euros a un aficionado de la Real por entradas falsas para la final de la Copa del Rey
La Guardia Civil y la Ertzaintza alertan de la venta fraudulenta de localidades para el partido del 18 de abril en Sevilla y pide utilizar solo canales oficiales.
La agente investigada, tres familias y el Ayuntamiento se personan en la causa por el derrumbe de Santander
La jueza que investiga el accidente en Santander ordena nuevas diligencias y pide los protocolos de atención de avisos, posibles quejas vecinales y un informe pericial sobre el estado de la pasarela.
Osakidetza asume la gestión y los costes humanos de los miembros amputados
La nueva instrucción aprobada por Osakidetza sustituye a la anterior sobre el reintegro de los costes del servicio funerario por restos humanos, que queda sin efecto, por lo que el sistema sanitario público asume directamente los gastos y la tramitación de la incineración de los restos.
Esta edición de Korrika contará con "participaciones simbólicas y emocionantes", según la organización
La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas".
Multitudinaria protesta en Eibar para denunciar la falta de plazas suficientes en las haurreskolas
Decenas de familias han realizado una protesta ruidosa este jueves en la plaza Untzaga de Eibar para denunciar la falta de plazas en las haurreskolas de este municipio guipuzcoano.
El chef danés René Redzepi se retira de Noma, reconociendo haber abusado de su personal en el pasado
Decenas de exempleados afirmaron que Redzepi les infligió daños físicos y psicológicos, detallando incidentes ocurridos entre 2009 y 2017. "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado", ha añadido Redzepi.
La Ertzaintza alerta de la venta de entradas falsas para la final de la Copa que la Real disputará en Sevilla
A través de una denuncia puesta por un aficionado, la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.