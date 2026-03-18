CC. OO. Euskadi denuncia la "campaña de señalamiento" de ELA por su posicionamiento "integrador" en defensa del euskera
Comisiones Obreras denuncia una campaña de señalamiento contra el sindicato por su postura respecto al euskara y los perfiles lingüísticos. El secretario general, Santi Martínez, censura el "veto" para participar en Korrika y cree que los sindicatos abertzales están actuando contra ellos "como lo haría una organización ultra".
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Huelga del personal de asistencia en tierra de Groundforce del Aeropuerto de Bilbao durante Semana Santa
Los paros por franjas horarias comenzarán el 27 de marzo y afectarían al miércoles 1 de abril, el 3 de abril (Viernes Santo) y el 6 de abril (Lunes de Pascua). La plantilla reclama que se aplique el diferencial del IPC y el mantenimiento de su poder adquisitivo. Es una convocatoria de huelga a nivel estatal que afectaría todo los aeropuertos del Estado donde opera esta empresa de handling.
El Consejo Económico y Social de Navarra analiza medidas ante la situación generada por la guerra de Irán
El Gobierno de Navarra ha adelantado que permanecerá "atento" a las medidas que se adopten en el Consejo de Ministros para ver su posible "aplicación o traslación a Navarra".
ELA y LAB creen que la clase trabajadora y la fuerza sindical han salido "reforzadas" y están hoy "más cerca de conseguir el objetivo"
Los sindicatos han calificado la Huelga General de una "demostración de solidaridad de clase". Insisten en que la lucha continúa y que están a abiertas vías de diálogo tanto con la patronal como en el Congreso de Diputados de Madrid, y piden al Gobierno Vasco y, en especial, al PNV que aclare su postura "contradictoria".
La huelga general fue "un ejercicio de compromiso de la clase trabajadora vasca con quien peor lo está pasando", según LAB y ELA
En declaraciones a Radio Euskadi y Euskadi Irratia, los portavoces de LAB y ELA han destacado que las movilizaciones de ayer fueron "multitudinarias". Además, han subrayado que han salido "reforzados" y que "la sociedad vasca ha comprendido que hay razones para la huelga".
Será noticia: Balance de la huelga general, Irán confirma la muerte de Alí Lariyani y segunda vuelta de las elecciones municipales en Iparralde
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La Ertzaintza detiene a tres personas durante la jornada de huelga general
Se les acusa de cometer desórdenes públicos. Además, investiga a otras cinco personas y ha identificado a un total de 165.
Las personas que cobran el salario mínimo actual aseguran que no es suficiente para poder vivir con dignidad
En cuidados y limpieza; hostelería y turismo; comercios, logística y agricultura... En estos sectores suele ser habitual tomar como referencia el salario mínimo interprofesional para establecer las retribuciones. Los trabajadores y las trabajadoras denuncian que con lo que reciben no se puede vivir y consideran imprescindible subir a 1500 euros para poder vivir con dignidad.
Manifestación del personal médico frente al Hospital Donostia en demanda de un estatuto y SMI propio
Convocados por el Sindicato Médico de Euskadi, se han adherido a las reivindicaciones de esta jornada de huelga general de los sindicatos mayoritarios vascos. El personal médico inició este lunes su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio.
El Gobierno Vasco condena los incidentes y defiende la vía del diálogo social para lograr un SMI propio
La portavoz del Gobierno Vasco ha indicado que Euskadi debe "poder tener un salario mínimo propio y competencias para ello", que, "a día de hoy, no tiene".