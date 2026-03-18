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CC. OO. Euskadi denuncia la "campaña de señalamiento" de ELA por su posicionamiento "integrador" en defensa del euskera

BILBAO, 18/03/2026.- El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez (i), y el responsable de política lingüística, Alfonso Ríos (d), intervienen este miércoles en la rueda de prensa en la que el sindicato ha expuesto su política lingüística y las consecuencias de su defensa. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: CCOO Euskadik sindikatuaren aurkako manifestazio eta beto kanpaina salatu ditu
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EITB

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Comisiones Obreras denuncia una campaña de señalamiento contra el sindicato por su postura respecto al euskara y los perfiles lingüísticos. El secretario general, Santi Martínez, censura el "veto" para participar en Korrika y cree que los sindicatos abertzales están actuando contra ellos "como lo haría una organización ultra".

 

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