De Atharratze a Bilbao, Korrika recorrerá todos los paisajes del euskera

Desde Atharratze hasta Bilbao, Korrika recorrerá todos los paisajes del euskera durante 11 días y 10 noches. La carrera a favor del euskera parte hoy de esta pequeña localidad de Zuberoa, de apenas 600 habitantes, y el próximo día 29 se despedirá de manera multitudinaria en Bilbao. Entre una y otra cita, la popular iniciativa atravesará paisajes diversos, también desde el punto de vista sociolingüístico, y conocerá las diferentes realidades que vive la lengua, en ocasiones antagónicas.

El objetivo de los organizadores es que la carrera sirva, una vez más, para activar y empoderar a los euskaldunes, despertar el deseo de aprender la lengua en el caso de quienes la desconocen y, en general, ampliar y cohesionar a la comunidad euskaldun.

La iniciativa más multitudinaria y popular a favor del euskera cumple este año 45 años, llegando a su edición número 24. En esta ocasión, bajo el lema ‘Euskara gara’, se recorrerán 2175 kilómetros y se pasará por hasta 460 localidades a lo largo y ancho de Euskal Herria. El testigo de Korrika cambiará de manos hasta en 3.436 ocasiones, lo que supone un récord, y desde AEK creen que será, asimismo, la edición más multitudinaria.

Toda la carrera se podrá seguir a través de EITB, que realizará un importante despliegue. Informativos y programas de radio y televisión abrirán una ventana diaria a Korrika, que tendrá su espacio destacado en ORAIN y en el canal de YouTube de EITB. Además, la plataforma ETB ON emitirá de manera ininterrumpida la carrera.

Todos los paisajes y retos del euskera

Los puntos de partida y llegada de Korrika en esta edición son elocuentes de los retos que enfrenta la lengua vasca. Atharratze, el pueblo de Agosti Xaho y de la conocida canción popular, mantiene un porcentaje muy mayoritario de euskaldunes, la mayoría vascohablantes de cuna.

El euskera, sin embargo, lleva décadas perdiendo peso en Zuberoa y, especialmente, en la comarca de Basabürua. La transmisión familiar se ralentizó hace décadas y, a la espera de que se consolide un cambio de tendencia, las generaciones más euskaldunes son las de mayor edad. El euskera, además, sigue sin ser oficial en Ipar Euskal Herria.

En el punto de llegada, en Bilbao, los retos son diferentes. Cuando Korrika cerró su primera edición, en diciembre de 1980 y en Bilbao, el porcentaje de euskaldunes en la villa rondaba el 7 %. Hoy, en cambio, se sitúa en el 30 %, con alrededor de 100.000 euskaldunes en la ciudad. A diferencia de lo que ocurre en Atharratze, el euskera es una lengua joven en Bilbao: las generaciones más jóvenes son, con diferencia, las más euskaldunes.

La mayoría de los vascohablantes de la villa, sin embargo, han adquirido el euskera fuera del ámbito familiar, como segunda lengua. Y es sabido que la facilidad y los hábitos lingüísticos influyen notablemente en su uso. Las inercias pesan, y la falta de espacios que favorezcan el uso del euskera resulta palmaria.

Entre uno y otro punto, Korrika conocerá todos los paisajes sociolingüísticos posibles. Entornos en los que la carrera se hará cuesta abajo, y otros en los que prácticamente todo está por hacer.