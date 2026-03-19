De Atharratze a Bilbao, Korrika recorrerá todos los paisajes del euskera
La iniciativa a favor del euskera recorrerá las diferentes realidades del euskera durante 11 días y 10 noches. El recorrido de esta edición tiene 2175 kilómetros y pasará por 460 municipios.
Desde Atharratze hasta Bilbao, Korrika recorrerá todos los paisajes del euskera durante 11 días y 10 noches. La carrera a favor del euskera parte hoy de esta pequeña localidad de Zuberoa, de apenas 600 habitantes, y el próximo día 29 se despedirá de manera multitudinaria en Bilbao. Entre una y otra cita, la popular iniciativa atravesará paisajes diversos, también desde el punto de vista sociolingüístico, y conocerá las diferentes realidades que vive la lengua, en ocasiones antagónicas.
El objetivo de los organizadores es que la carrera sirva, una vez más, para activar y empoderar a los euskaldunes, despertar el deseo de aprender la lengua en el caso de quienes la desconocen y, en general, ampliar y cohesionar a la comunidad euskaldun.
La iniciativa más multitudinaria y popular a favor del euskera cumple este año 45 años, llegando a su edición número 24. En esta ocasión, bajo el lema ‘Euskara gara’, se recorrerán 2175 kilómetros y se pasará por hasta 460 localidades a lo largo y ancho de Euskal Herria. El testigo de Korrika cambiará de manos hasta en 3.436 ocasiones, lo que supone un récord, y desde AEK creen que será, asimismo, la edición más multitudinaria.
Toda la carrera se podrá seguir a través de EITB, que realizará un importante despliegue. Informativos y programas de radio y televisión abrirán una ventana diaria a Korrika, que tendrá su espacio destacado en ORAIN y en el canal de YouTube de EITB. Además, la plataforma ETB ON emitirá de manera ininterrumpida la carrera.
Todos los paisajes y retos del euskera
Los puntos de partida y llegada de Korrika en esta edición son elocuentes de los retos que enfrenta la lengua vasca. Atharratze, el pueblo de Agosti Xaho y de la conocida canción popular, mantiene un porcentaje muy mayoritario de euskaldunes, la mayoría vascohablantes de cuna.
El euskera, sin embargo, lleva décadas perdiendo peso en Zuberoa y, especialmente, en la comarca de Basabürua. La transmisión familiar se ralentizó hace décadas y, a la espera de que se consolide un cambio de tendencia, las generaciones más euskaldunes son las de mayor edad. El euskera, además, sigue sin ser oficial en Ipar Euskal Herria.
En el punto de llegada, en Bilbao, los retos son diferentes. Cuando Korrika cerró su primera edición, en diciembre de 1980 y en Bilbao, el porcentaje de euskaldunes en la villa rondaba el 7 %. Hoy, en cambio, se sitúa en el 30 %, con alrededor de 100.000 euskaldunes en la ciudad. A diferencia de lo que ocurre en Atharratze, el euskera es una lengua joven en Bilbao: las generaciones más jóvenes son, con diferencia, las más euskaldunes.
La mayoría de los vascohablantes de la villa, sin embargo, han adquirido el euskera fuera del ámbito familiar, como segunda lengua. Y es sabido que la facilidad y los hábitos lingüísticos influyen notablemente en su uso. Las inercias pesan, y la falta de espacios que favorezcan el uso del euskera resulta palmaria.
Entre uno y otro punto, Korrika conocerá todos los paisajes sociolingüísticos posibles. Entornos en los que la carrera se hará cuesta abajo, y otros en los que prácticamente todo está por hacer.
El inicio
La salida de Korrika desde Atharratze ha puesto de relieve un dato sorprendente: hacía 41 años que no pasaba por la comarca de Basabürua, que abarca todo el límite sur de Zuberoa. En 1985, como en esta edición, Atharratze fue el punto de partida, y, de cara a ese regreso, AEK ha preparado un amplio programa, tanto en Atharratze como, unas horas después, en Maule.
Korrika Ttipia partirá a las 10.00 horas, y a partir de ahí se sucederán los actos (teatros, actuaciones musicales, animación de calle…). El acto central con motivo del inicio de Korrika tendrá lugar a las 15.00 horas, y media hora más tarde iniciará su recorrido.
La organización ha ofrecido una serie de recomendaciones para quienes se acerquen a Atharratze, ya que se trata de un municipio muy pequeño y se espera una gran afluencia de público. Parte de las actividades que acompañarán a esta jornada inaugural, además, se han llevado a Maule, a donde Korrika llegará sobre las 17.00 horas. En sus primeras horas, Korrika visitará una segunda capital: sobre las tres de la madrugada llegará a Donibane Garazi.
Recorrido
Tras ese arranque en Zuberoa y después de pasar por Nafarroa Behera, el primer fin de semana de Korrika transcurrirá casi en su integridad por territorio navarro, desde el Pirineo (viernes) hasta la Ribera (sábado). El punto culmen llegará el domingo al mediodía, cuando entrará en Iruñea a través del barrio de la Txantrea. Korrika permanecerá más de cuatro horas recorriendo los barrios de la ciudad, para después poner rumbo a Tierra Estella.
El lunes, Korrika unirá Viana con Tolosaldea, dejándose caer por la Llanada alavesa. Y el martes, mientras, recorrerá el trayecto que separa Andoain de Lapurdi, atravesando Bortziriak o Baztan. Sobre las 22.00 horas llegará a Baiona, donde también se espera un cálido recibimiento.
El miércoles, Korrika no apartará la vista de la costa, desde Lapurdi hasta Bizkaia. El punto álgido de la jornada llegará sobre las 9.00 horas de la mañana, cuando llegue a Donostia. El jueves, la jornada transcurrirá igualmente por la costa, uniendo paisajes tan diferentes desde un punto de vista sociolingüístico como Lea-Artibai y Enkarterri.
La recta final de Korrika se centrará en el interior. El viernes, desde Aiaraldea hasta Arratia y desde el Gorbeialdea a Vitoria-Gasteiz. La llegada a la capital alavesa se producirá al anochecer (sobre las 21.00 horas llegará a Mendizorroza) y no abandonará las calles gasteiztarras hasta medianoche.
El sábado, se espera una jornada multitudinaria en los valles del interior de Gipuzkoa, especialmente en las comarcas de Debagoiena, Tolosaldea y Goierri. Y el domingo, finalmente, Korrika seguirá la cuenca del Ibaizabal, desde Durangaldea, de madrugada, hasta Bilbao. La llegada a la capital vizcaína se producirá a través de Enekuri, sobre las 7.00 horas, y no saldrá de la ciudad hasta que al mediodía se despida junto al Ayuntamiento. El acto de despedida está programado para las 12.15 horas.
Reparaz, Errigora y la app
La canción de esta edición de Korrika, 'Xiberutikan Mendebaldera’, ha corrido a cargo de Pello Reparaz, que se ha acompañado de Maixux Zugarramurdi y Erramun Martikorena. Por otro lado, la productora Mirokutana y AEK/Korrika están grabando un documental en el que invitan a los participantes a enviar video-testimonios.
Como en ediciones anteriores, además, Korrika contará con su propia app, en la que se podrá consultar el lugar en el que se encuentra la carrera, así como ver imágenes en directo de la carrera.
AEK, finalmente, ha querido en esta edición homenajear a Errigora por su trabajo a favor del euskera por medio de la iniciativa popular y favoreciendo la producción agroalimentaria local. “Buscamos poner lo pequeño en el centro, porque cada gota es capaz de empapar”, han indicado desde AEK. El objetivo de Korrika será exactamente ese, y para ello unirá Euskal Herria, kilómetro a kilómetro, pasando el testigo del euskera.
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