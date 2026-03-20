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El aeropuerto de Teruel acoge aviones que no pueden regresar a sus hangares por la guerra en Oriente Próximo

Avión en el aeropuerto de Teruel. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE ARAGÓN. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/3/2026
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Euskaraz irakurri: Teruelgo aireportua hegazkinez beteta dago, ezin direlako Ekialde Hurbilera itzuli gerraren ondorioz
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Este viernes han aterrizado 10 aviones comerciales, la mayoría de Qatar Airlines. El aeropuerto de Teruel sirvió de aparcamiento de 140 aviones durante la pandemia.

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Un herido en un incendio ocurrido en el centro de Baiona

El fuego se ha originado sobre las 14:15 horas en el restaurante de un edificio situado en la calle Tonneliers de Baiona.  Los bomberos han desalojado el edificio y han tenido que evacuar a un hombre que se encontraba en la tercera planta. El hombre ha sido trasladado al hospital de Baiona por inhalación de humo.  Los bomberos han conseguido apagar las llamas. No obstante, como medida preventiva, se han cortado la electricidad y el gas del barrio, afectando a unas 500 viviendas.  El edificio ha sufrido numerosos desperfectos. Su estado deberá ser analizado en las próximas horas y los vecinos tendrán que pasar la noche fuera de sus casas.

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