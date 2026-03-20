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Multitudinario final del Ramadán en Euskal Herria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ramadanaren amaiera jendetsua Euskal Herrian
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EITB

Última actualización

Cientos de musulmanes se han dado cita en el Vitoria-Gasteiz y Zumarraga para despedir el mes más sagrado del islam. Del 17 de febrero al 19 de marzo, los musulmanes han realizado una abstinencia total de comer, beber (incluyendo agua), fumar y tener relaciones sexuales durante las horas de luz.

Zumarraga Vitoria-Gasteiz Sociedad

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Un herido en un incendio ocurrido en el centro de Baiona

El fuego se ha originado sobre las 14:15 horas en el restaurante de un edificio situado en la calle Tonneliers de Baiona.  Los bomberos han desalojado el edificio y han tenido que evacuar a un hombre que se encontraba en la tercera planta. El hombre ha sido trasladado al hospital de Baiona por inhalación de humo.  Los bomberos han conseguido apagar las llamas. No obstante, como medida preventiva, se han cortado la electricidad y el gas del barrio, afectando a unas 500 viviendas.  El edificio ha sufrido numerosos desperfectos. Su estado deberá ser analizado en las próximas horas y los vecinos tendrán que pasar la noche fuera de sus casas.

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