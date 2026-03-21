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Hallado muerto un preso en la Cárcel de Baiona

El joven de 23 años se ha suicidado. Tenía problemas psiquiátricos y estaba preso en una celda en solitario.

Euskaraz irakurri: 23 urteko preso bat hilik aurkitu dute Baionako Espetxean
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EITB

Última actualización

Un joven de 23 años ha sido hallado muerto en su celda en el Centro Penitenciario de Baiona.

El detenido tenía problemas psiquiátricos y estaba preso en la única celda individual de la prisión.

Según informa el diario Sud Ouest, el cadáver del hombre fue encontrado sobre las 11:30 horas de ayer, viernes, por un funcionario de la prisión.

Baiona Presos Sociedad

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