Un joven de 23 años ha sido hallado muerto en su celda en el Centro Penitenciario de Baiona.

El detenido tenía problemas psiquiátricos y estaba preso en la única celda individual de la prisión.

Según informa el diario Sud Ouest, el cadáver del hombre fue encontrado sobre las 11:30 horas de ayer, viernes, por un funcionario de la prisión.