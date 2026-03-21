Preso bat hilik aurkitu dute Baionako espetxean

23 urteko gizonak bere buruaz beste egin du. Arazo psikiatrikoak zituen, eta bakarkako ziega batean zegoen preso.

EITB

23 urteko gizon bat bere ziegan hilda aurkitu dute Baionako espetxean.

Arazo psikiatrikoak zituen, eta espetxeko bakarkako ziega bakarrean zegoen preso.

Sud Ouest egunkariak zabaldu duenez, atzo, ostirala, 11:30 aldera, aurkitu zuen haren gorpua presondegiko funtzionario batek.

Baiona Presoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Pago basoa
18:00 - 20:00
Gero eta baso gehiago dugu Euskal Herrian: larreek zuhaitzei leku utzi diete

Lur Geroak baso-kudeaketa planak egin ohi ditu Nafarroako udalentzat. Izan ere, bertan mendi eta baso gehienak publikoak dira; Nafarroako udalek dute basoen % 80 ingururen jabegoa. Nafarroako araudiaren arabera, baso-kudeaketa planak finantzatzeko eskuduntza Foru Gobernuak dauka, baina udalek plan horiek onartu behar izaten dituzte eta askok herritarren parte-hartzea eskatzen dute.  Aholkularitza enpresak, besteak beste, baso horiek modu sostenigarrian nola ustiatu proposatzen du; alegia, baso bakoitzetik zenbat egur atera daitekeen 10 edo 15 urtetan, basoak bolumenik galdu gabe. Horrez gainera, udalak behartuta daude mendian inbertitzera haien ustiapenetik (egurraren salmentatik edota lursailen alokairutik) jasotzen duten diruaren % 20. Inbertsio horiek nola egin ere aholkatzen du.  

