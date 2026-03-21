La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de entre 2 y 3 años en Torrevieja (Alicante) como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno español en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género.

El autor del asesinato, el padre, ha sido hallado muerto, posiblemente se ha suicidado.