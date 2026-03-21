Una marcha antirracista denuncia en Bilbao "el auge del fascismo" y su "impunidad"
Cientos de personas han secundado este sábado una manifestación convocada por la Asamblea Antirracista 21M de Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en la que han denunciado el "auge del fascismo" como resultado de la "desmemoria colectiva que niega la responsabilidad vasca en el proyecto civilizatorio colonial", además de alertar sobre "la impunidad" de actuaciones y discursos "de grupos neonazis y supremacistas".
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Durango grita por Palestina
Además de a la música, el festival ha abierto una ventana a bertsolaris y humoristas, ya que han participado las y los bertsolaris Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Txaber Altube y Nerea Ibarzabal, y los monologuistas Antton Telleria y Asier K. Además, el colectivo Nabiga desplegará sobre el escenario el espectáculo “Nondik abiatu inora”.
El testigo de Korrika recorre la Ribera y toma rumbo a Pamplona
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