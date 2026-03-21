MANIFESTAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arrazismoaren aurkako martxa batek "faxismoaren gorakada" eta "zigorgabetasuna" salatu ditu Bilbon

Marcha antirracista EUROPA PRESS 21/3/2026
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arrazagatiko Diskriminazioa Ezabatzeko Nazioarteko Eguna dela eta, ehunka pertsonak bat egin dute larunbat honetan Arrazakeriaren aurkako Bilboko 21M Asanbladak deitutako manifestazioarekin. "Faxismoaren gorakada" salatu dute eta "talde neonazien eta supremazisten" jarduera eta diskurtsoen "zigorgabetasunaz" ohartarazi dute.  Martxa 12:00ak pasatxo zirenean hasi da Mariaren Bihotza plazan, eta San Frantzisko kalea zeharkatu du Zabalbururaino., Bilboko udaletxearen aurrean amaitu da manifestu bat irakurriz.

Bilbo Arrazismoa Migrazioa Manifestazioak Gizartea

Publizitatea
X