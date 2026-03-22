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Korrika llena Pamplona de color y reivindicación por el euskera

Korrika llena Pamplona de color y reivindicación por el euskera
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iruñea kolorez eta euskararen aldeko aldarrikapenez bete du Korrikak
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EITB

Última actualización

Korrika ha vuelto a convertir a Pamplona y su comarca en una fiesta multitudinaria por el euskera, con miles de personas corriendo por calles y barrios de la capital navarra. Participantes de todas las edades han ido reuniéndose, cogiendo fuerzas y disfrutando del ambiente festivo que ha vuelto a llenar de energía, emoción y compromiso las calles. 

Korrika 2026 Euskera Navarra Pamplona Sociedad

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