Korrika llena Pamplona de color y reivindicación por el euskera

Centenares de personas y colectivos han participado en una marcha en Santander para recordar a los seis jóvenes fallecidos en el colapso de la pasarela de El Bocal y reclamar justicia. Bajo el lema “por la verdad y la dignidad de las víctimas”, han recorrido el centro de la ciudad hasta el Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto en memoria de los estudiantes.